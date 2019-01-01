为时尚早 萨里强调意甲并非尤文国米二人转

萨里表示，意甲冠军之争并不是两支球队的事情。

尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里表示，现在将意甲冠军争夺战描述为尤文图斯和国际米兰之间的两强竞争还为时过早。

周六客场1-0战胜都灵的德比战中，萨里率领的尤文超越对手国米重新回到积分榜榜首。在国际米兰2-1战胜博洛尼亚后，马泰斯·德里赫特下半场的进球确保了尤文在11场比赛后领先国际米兰一分。

然而，萨里否认了尤文和国米之间争夺联赛冠军的说法。

“还有81分需要争取。明天的排名可能会给你一个不同的想法。”萨里告诉记者。

“因为我们今晚看到的排名不包括一些仍然需要比赛的强队。也许明天（明天）亚特兰大会更近一些。我认为现在谈论它还为时过早。我明白，对记者来说，制造两支球队正面交锋的话题更有意思，但坦率地说，认为其他所有球队都出局还为时过早。”

凭借这场胜利，尤文图斯本赛季迄今为止已经通过11场比赛获得了29分，历史上他们只有两次有更好开局（2005/06赛季30分，2018/19赛季31分）。

这支卫冕意甲冠军球队也取得了又一场零封，这是他们本赛季第四次做到不丢球。

关于比赛本身，萨里补充道：“我对我的球队的表现感到高兴，因为我们发现自己置身于一场非常艰难的德比中，我们的强度和侵略性都很高。考虑到我们的特点，这场比赛可能对我们不利，但我们踢得很好，我们解决了问题。当一个教练看到他的球队表现稳定，他总是很高兴的。”

尤文的下一个目标是本周前往俄罗斯，他们将在欧冠中对阵莫斯科火车头。之后，尤文图斯将在意甲联赛中与AC米兰对决。