为时尚早 哈维承认拒绝巴塞罗那执教邀请

这位阿尔萨德确实希望有一天能够执掌诺坎普，但是俱乐部最近的一次接触对他的执教生涯来说太早了。

巴塞罗那传奇哈维已经承认他拒绝了俱乐部的邀请，在西班牙冠军任命基克·塞蒂恩之前，他已经拒绝了接替埃内斯托·巴尔韦德担任主教练的提议，他说现在接受他梦想中的工作“还为时过早”。

巴尔韦德在西班牙超级杯的半决赛中以2-3的比分输给马德里竞技后被解职，这段时间以来，哈维一直被认为是主教练的不二人选。

哈维在前皇家贝蒂斯主帅塞蒂恩以两年半的合同被任命之前，就已经在巴萨董事会的候选人名单上了，而这位前中场球员似乎最有可能在某一时刻得到这份工作。

阿尔萨德的主教练现在已经证实，技术秘书埃里克·阿比达尔和首席执行官奥斯卡·格劳向他提出了正式的邀请，但他表示，他必须拒绝他们的提议，因为他觉得在回到加泰罗尼亚之前需要更多的经验。

“是的，我在埃里克·阿比达尔和奥斯卡·格劳的见证下收到了来自巴塞罗那的邀请，但我没有接受。”他周四告诉记者。

“现在执教巴萨还为时过早，但将来成为巴萨的教练仍然是我的梦想。”

据说哈维上周末在多哈与阿比达尔和格劳见了三次面，他承认不确定性让他很难专注于他在阿尔萨德的工作。

然而，这位前西班牙球星坚持说，在周五卡塔尔杯决赛对阵阿尔杜海勒之前，他的注意力已经完全集中了。

“我先告诉了我的家人，然后告诉了阿尔萨德的球员，因为他们都在关注这个话题。”当被问及谁第一次得知他拒绝了巴萨的邀请时，他说：“这三天我的状态不是最好的，但我现在完全专注于阿尔萨德。”

哈维将会因为他的前俱乐部对他的支持而感到振奋，特别是考虑到他在教练席上相对缺乏经验，俱乐部主席巴托梅乌声称他毫不怀疑这位俱乐部传奇总有一天会回到巴萨。

在接受《体育》杂志采访时，巴托梅乌说：“哈维总有一天会成为巴萨的教练，我对此深信不疑。他很有能力，他非常了解我们的足球，他非常渴望这样做，总有一天他会的。”