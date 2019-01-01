为旧主暗喜 卡拉格盼哀兵曼联在德比战胜出

曼联将于北京时间周四凌晨主场迎战曼城，尽管红魔刚刚在客场0-4惨败给埃弗顿，但前利物浦名将卡拉格认为，这场失利很可能会成为动力，让曼联在曼市德比中给予同城对手一记重击。

北京时间4月23日，曼联在上周末英超赛场遭遇惨败，他们做客古迪逊公园球场0-4不敌埃弗顿。接下来曼联还将在周四凌晨的联赛中与曼城上演德比战，状态糟糕的曼联看起来没有任何胜算。

然而利物浦传奇后卫卡拉格却认为，这场惨败或许会成为曼联的动力，让他们在德比中给曼城迎头一击，而他的老东家利物浦则非常愿意看到这一幕。

“如果曼联在客场4-0击败了埃弗顿，那么接下来的德比战状态会是完全不同的情况，”卡拉格在天空体育节目中表示。

“但现如今的比赛结果或许并不是瓜迪奥拉想要看到的。因为曼联0-4大比分输给埃弗顿，瓜迪奥拉会认为曼联需要做出回应，他们的球迷也想看到球队做出改变。”

“人们都在谈论希望曼城拿到联赛冠军，曼联球迷也这样想。他们可不想在接下来的德比中曼联大比分击败曼城，然后让利物浦夺得联赛冠军。”

但是卡拉格也并不认为曼联能够阻止曼城取胜的脚步。

“我无法预测曼联是否能够在这场比赛中得到积极的结果，但他们目前陷入低潮，在对阵埃弗顿的比赛中表现又如此糟糕。当然，每个赛季我们都会经历这样的比赛，全队上下毫无状态。但是曼联在本赛季已经有多场比赛出现这样的情况了，我认为这是在弗格森爵士退休后曼联最糟糕的赛季。”

“人们甚至忘记了利物浦和曼城的冠军之争，现如今全世界都在关注曼联究竟发生了什么，以及接下来他们会做出什么样的回应。”