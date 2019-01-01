为支持巴萨回收内少 皮克透露众将都曾同意降薪

这名西班牙中后卫透露，他和队友们之前就已经同意降薪，以便俱乐部在签回内马尔的时候可以规避财政公平风险。

2017年夏天，内马尔以足坛历史第一身价2.22亿欧元转会加盟法甲冠军大巴黎。但两年过去，巴西人与大巴黎仿佛已经渐行渐远，转会传闻始终甚嚣尘上。

回归西甲似乎成为了可能性最高的一种选择，除了与皇马有所联系，内马尔更多地被认为会回归诺坎普。

而作为前队友的皮克则表示，他和球队里的其他球员都已经准备好在确保财政公平的情况下，帮助内马尔重返西甲卫冕冠军。

在Cadena Ser的El Larguero节目中，皮克说道：“我们和主席说，因为我们都知道有财政公平的要求，所以我们是否能够调整我们的合同，比起一年挣到这些钱，我们可以分两年，甚至三年或者四年来挣。”

“我们希望能够支持俱乐部正在做的事，如果我们能够帮助俱乐部避免财政公平的问题，那么（要降薪的话）我们都没有问题。”

“降低我们的薪水，他们就可以有办法签回内马尔。当时他们觉得这是个很不错的主意，但后来其他的问题出现了。”

当被问及是否认为内马尔最终会再次披上巴萨球衣，皮克回答道：“在足球的世界里，任何事情都可能发生，每一年这个定律都会变得更加清晰。我们告诉过内马尔‘你正在踏进黄金打造的囚笼’，但在足球的世界里，你总会发现为你敞开的那扇门。”

巴萨本赛季开局并不算十分理想。虽然目前排名西甲积分榜第一位，但仅仅领先次席的死敌皇马1分，领先排名三到五位的格拉纳达，马竞，塞维利亚2分。