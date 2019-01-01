为提前得丹苏 阿森纳或将拉姆塞交换到巴萨

阿森纳已经把丹尼斯·苏亚雷斯作为他们这个月引援的首要目标，埃梅里渴望与西班牙人重聚。

阿森纳渴望在这个月得到丹尼斯·苏亚雷斯，而这位巴塞罗那中场也想转会到酋长球场。

这位代表西班牙国家队上阵过一次的中场球员本赛季在巴尔韦德手下一直在为上场时间而奋斗，《镜报体育》了解到他已经向巴萨方面表明了他想离开的意愿。

阿森纳渴望在本月先以租借的方式得到这位前曼城青训球员，到夏天再以1500万磅永久签下。

巴萨不愿意让苏亚雷斯在本月离开,，他们希望在夏天将他套现，他们现在为这名球员标价2000万磅。

苏亚雷斯已经下定决心去阿森纳，他在上周末拒绝了西汉姆联的转会请求。

这名巴塞罗那球员表示:“出于对英超联赛的兴趣，他再也不会为俱乐部效力了。”

苏亚雷斯没有入选巴塞罗那周日晚与赫塔菲的比赛阵容，他希望与乌奈·埃梅里重聚。2014-15赛季，他在埃梅里的带领下，与塞维利亚一起赢得了欧联杯的冠军。

阿森纳正在处理这笔交易，但目前的情况是俱乐部缺乏资金，这意味着交易陷入僵局。

然而，一个可能的解决方案在于拉姆塞，他在北伦敦的生涯将在今年夏天结束。

威尔士人的合同即将到期，在俱乐部在去年九月撤回续约合同后，他正在和尤文图斯就转会进行谈判。

埃梅里想把拉姆塞留到赛季结束，他在很多场合都表示希望继续和这位27岁的球员合作，直到合同到期。

但是如果阿森纳这个月将拉姆塞卖到尤文图斯的话，这将有助于增强阿森纳目前有限的转会能力，使他们能够推进对苏亚雷斯的交易。而拉姆塞也有资格参与本赛季的欧冠淘汰赛。

根据《标准晚报》消息，另一种选择可能是将拉姆塞交换到巴萨，这要看看加泰罗尼亚人是否会同意。

放弃拉姆塞——无论是从都灵得到现金，还是直接与巴塞罗那交换——可能是对各方都有利的妥协。