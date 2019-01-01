为忠诚救火 拜仁临时主帅坦言挑战巨大

夏天才刚刚回到南部之星的弗里克，在科瓦奇下课后，火线上岗成为了拜仁临时主帅。

上周末的德甲联赛，科瓦奇的球队客场1-5爆冷大比分负于他的前东家法兰克福，与领头羊门兴的分差扩大到4分。这样的局面显然让德甲卫冕冠军再难以忍耐，仅仅一天之后就做出了换帅的决定。

虽然包括目前赋闲的穆里尼奥，阿莱格里，温格以及朗尼科和滕哈特在内，可供拜仁选择余地并不算小，但拜仁主席赫内斯表示，他们将会在未来三周，慎重地了解各位潜在新帅的人员。

与此同时，前德国国家队助教，也是今年夏天刚刚加入科瓦奇教练团队的弗里克，成为了安联球场的救火主帅。而他上任后的第一场比赛，就将是当地时间明天晚间，拜仁主场迎战与奥林匹亚科斯的欧冠小组赛。

弗里克在周二告诉记者：“这一切都发生得太快。显然我迈出这步是出于对俱乐部的忠诚，但这对我来说是一个巨大的挑战。”

“我希望和所有球员谈谈，再次让他们知道，他们能做到什么以及他们在做什么，我希望球队能够采取主动，展示出他们的实力。”

“我们必须专注于接下来的任务，我真的很高兴我们能够把（新助教）格兰德带到我们的团队中。整个团队都非常敬重他。”

虽然拜仁的上一轮欧冠小组赛中客场血洗北伦敦劲旅热刺，但弗里克表示，他希望周三的对手能够表现出更加顽强的属性。

“他们已经在比雷埃夫斯证明了他们是一支防守很强的球队，他们的边路也很出色，并且拥有很多厉害的球员。”