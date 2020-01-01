为失误门将辩解 克洛普：输球不能只怪他

德国教头承认自己的门将在关键比赛中犯了错，但他拒绝让西班牙人承担所有责任。

克洛普承认阿德里安的失误让利物浦付出了惨痛代价，但他拒绝将欧冠出局的一切责任都归咎于这位替补门将。

在刚刚结束的欧冠16强第二回合的比赛中，西蒙尼的球队在安菲尔德通过加时赛以3比2的比分再次击败利物浦，克洛普的球队最终不得不以总比分2比4遗憾出局。

在上半场即将结束的时候，维纳尔杜姆的进球帮助利物浦取得了领先，并成功帮助球队进入了加时赛，而后菲尔米诺的破门曾一度让利物浦球迷开始为进入四分之一决赛而欢呼。

其他球队

不过，马科斯·略伦特和莫拉塔的进球却彻底击碎了他们的美梦。克洛普明白如果不是己方门将在门前犯错，这场比赛的结果可能并不会是这样，但他并没有把责任全部推到这位前西汉姆球员的脚下。

“每个看过这场比赛的人都知道，我们本可以迎来不同的结果。我喜欢这场比赛的前90分钟。”

“我们唯一的错误是我们的第二个进球来得太晚了。我喜欢我们踢球的风格，我们给他们造成了很大的问题。”

“哪怕是一秒钟，我都不会去责备阿德里安，他是一位男子汉，他也不想失误，他在过去的比赛中拯救过我们很多次。他知道自己犯了个错误，我们不会去审判他。今晚的丢球他没能帮助到我们，但生活就是这样。输球不能只责怪某一个人，这是多方面原因造成的。”

尽管有34次射门，但利物浦的进攻依旧挣扎，因为马竞门将奥布拉克的表现太过出色。

红军队长亨德森对球队在门前的挥霍机会表示遗憾，并赞扬了对方门将的表现。

亨德森告诉英国BT体育:“任何错误或注意力不集中都可能让你付出代价，就像我说的，我们对结果非常失望。”

“在目前的情况下，我们已经出局了，我们当然会很失望，到我们不得不忍受这一切。”

“奥布拉克做出了一些伟大的扑救，但是我们创造了很多进球的机会，很明显我们没能杀死比赛。”