为失利背锅 荷兰国门厌倦批评：我真的不喜欢

在荷兰在欧国联决赛负于葡萄牙后，很多人认为门将西莱森需要为失球负上责任。

荷兰在欧国联决赛中输给葡萄牙后，门将贾斯帕·西勒森一直受到批评，他对此进行了回击。

这位巴塞罗那门将被问及他在周日对波尔图失利中所扮演的角色，冈卡洛·格德斯打进了全场唯一进球。

西莱森已经扑到了来球，但没能挡住，尽管他坚称自己视线受阻。

“我看到很晚才看到球，因为丹泽尔·邓弗里斯和戴利·布林德站在那里。格德斯的射门力量很大。”西莱森告诉福克斯体育。

这场胜利使葡萄牙获得了首个欧洲国家联赛冠军，但荷兰人会感到失望，因为他们没有打得更好。

这场失利的大部分责任要归咎于西莱森，他认为自己成了国家队的替罪羊。

“在荷兰，我们在这方面做得很轻松。我已经收到了一些信息：荷兰媒体对此写了很多，我有点厌倦了。我看到球晚了，他的射门力量很大。这是我现在看到的唯一的东西。无论如何，我们总是很容易批评荷兰人。”

西莱森不仅在决赛中受到负面报道。在半决赛对阵英格兰的比赛中，他因未能阻止马库斯·拉什福德的点球而受到负面评价。

许多荷兰球迷在社交媒体上对西莱森的点球扑救记录表示惋惜，他们说这位门将面对点球时过早移动了。

“我会小心自己说的话：我也有点厌倦了。这么说太容易了，尤其是如果你看看拉什福德最近几粒点球的话。每个人说的都太简单了。我真的不喜欢。”

作为巴萨的第二门将，他在俱乐部的未来也受到了质疑。欧洲很多门将都和巴塞罗那联系在一起，有传言说他们正在寻找一名新的门将，但是西莱森不会仓促做出任何决定。

根据《马卡报》的说法，荷兰国门很乐意等待时机，等到假期结束后再决定他的未来。“我还没有考虑过任何事情。”西莱森说：“我想去度假，然后我会和我的经纪人见面，我们再谈谈。”