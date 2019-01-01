为国出战不怕累 皇马新锋坚称欧青赛无碍季前备战

皇马新签下的约维奇将代表塞尔维亚参加欧洲U21锦标赛，他坚称这不会让他分心。

卢卡·约维奇坚信，与塞尔维亚一起参加欧洲U21锦标赛不会对他在新俱乐部皇家马德里的季前准备产生负面影响。

约维奇在2018-19赛季在法兰克福表现出色，在所有比赛中攻入27球，帮助球队在德甲联赛中排名第七，并进入了欧罗巴联赛半决赛。

这名前锋的状态吸引了许多欧洲大俱乐部的兴趣，但皇马最终将其拿下。据报道，在法兰克福俱乐部以700万欧元(900万美元)的价格买下这名21岁球员不到两个月后，皇马就以6000万欧元(6700万美元)的价格买下了这名球员。

约维奇是周日在意大利举行的欧洲U21锦标赛上最引人注目的球星之一。

在周一B组塞尔维亚对奥地利的比赛之前，约维奇确信他的加盟在赛季结束后不会成为一个问题。

“如果他们是我，很多球员现在不会在这里。”他告诉欧足联：“但我已经因为伤病错过了(U20)世界杯，所以我完全确定我想加入我的球队。我立刻意识到，如果由我决定，我会参加这次比赛。我不担心，我有足够的时间休息，为下赛季做准备。”

尽管他坚称自己能够从压力中解脱出来，但人们对他的期望还是很高。

“我有一个非常好的赛季，我对我的成就感到满意。”他补充说：“当然，我总能做得更好，但让我们把这留到将来吧。至于压力，我觉得它没有增长。我已经把自己从这一切中分离出来，我完全专注于比赛，尽我最大的努力，这样我们作为一个团队，就能取得最好的结果。”