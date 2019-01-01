为国会大选服务 莱万特门将被政府征召缺席联赛

帮助莱万特上周击败巴萨的主力门将埃托-费尔南德斯因被西班牙政府征召协助国会大选运作，而因此极有可能缺席本周末与毕尔巴鄂竞技的联赛较量。

上周帮助球队爆冷击败巴萨的西甲莱万特主力门将埃托·费尔南德斯很可能会在没有任何伤病及停赛的情况下错过本周日的西甲比赛，原因是他被征召去协助同一天举行的国会大选工作。

作为一名西班牙公民及选民，他们有可能会被随机挑选，必须在投票当天早上出现在指定投票站，协助确保选举投片顺利进行。倘若投票持续时间长，这些被征召的市民可能被要求全天留守。

费尔南德斯可能是最不幸被征召的市民，因为他原本需要代表莱万特在当天中午与毕尔巴鄂竞技的西甲联赛比赛中登场。

莱万特俱乐部官方已经两次向政府请求免除他的征召令，但都遭到了拒绝。这意味着这位本赛季西甲扑救次数最多的门将必须在周日早上8点投票开始时前往家乡蒙德拉贡的投票站。

不过，他还是有希望赶在比赛开始前抵达毕尔巴鄂的圣马梅斯球场。由于蒙特拉贡所在的吉普斯夸省距离毕尔巴鄂路途并不遥远，如果他能提前结束，他还是可以在一小时内开车赶上这场比赛。

莱万特将依然寻求机会为费尔南德斯争取“开绿灯”的机会，因为他们的替补门将奥耶尔-奥拉萨瓦尔因脚踝受伤已经确定无法出战。

目前能确保进入大名单的门将是年仅20岁的丹尼-卡尔德纳斯，这位年轻的本土球员还从未有过西甲亮相的纪录。