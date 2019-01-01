为国争光 C罗期待再为葡萄牙夺冠

葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多将第三次代表国家队参加决赛，他的目标是击败荷兰队。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多正期待着与葡萄牙一起获得第二个国际冠军，作为2016年欧洲杯冠军，他正在备战与荷兰的欧国联决赛。

葡萄牙和荷兰将在周日的决赛中一决雌雄，此前罗纳尔多在半决赛中上演帽子戏法，帮助球队以3比1击败瑞士。

罗纳尔多曾参加2004年葡萄牙输给希腊的欧洲杯决赛，三年前他帮助葡萄牙在欧洲赛场上夺冠，这是这位五次金球奖得主第三次参加国家队的决赛。

罗纳尔多在接受UEFA.com采访时说：“当我穿上国家队的球衣时，这对我来说是一个巨大的荣誉，这和在俱乐部踢球是一种不同的感觉。这是我们的国家：我的家人是葡萄牙人，我的朋友也是。我在葡萄牙长大，所以穿上国家队的球衣是很特别的。显然，为奖杯而战的机会让它变得更加特别——就像2004年欧洲杯和2016年欧洲杯一样，现在是这项赛事。三次决赛，我希望赢得其中的两次。那太棒了，我有希望，球队也有希望。我们是积极的；我们在主场作战。我希望球场会很棒，会有好的能量，这种能量会传递给我们，每个人都有信心，因为我们会尽我们最大的努力。团结起来，我们就能成为冠军。”

罗纳尔多在半决赛中惊艳四座，他出色的帽子戏法帮助葡萄牙队进入了首届欧国联决赛。

这位34岁的葡萄牙国脚通过职业生涯第53次帽子戏法打入国家队生涯的第88球。

“这是准备工作——我的职业道德。”罗纳尔多在被问及如何挑战自己的年龄时说：“尽管我已经34岁了，但我仍然感觉很好。最重要的是你的头脑，要有动力，要快乐，要走自己的路，因为我觉得我还有很多东西可以奉献，我感觉很好。”

阻碍葡萄牙夺冠的对手是荷兰队，他们在加时赛后以3-1战胜了英格兰队。

罗纳尔多自豪地说:“荷兰队是一支优秀的球队。他们一直打得很好。我最近一直在看他们的比赛，他们有一支优秀的球队，有出色的球员——年轻的球员和更有经验的球员，这使得他们的球队更加强大。我们知道他们将是一个很难对付的对手，但我认为对葡萄牙和荷兰来说，这就是决赛的样子。”