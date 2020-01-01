为同行鸣不平 瓜迪奥拉：赛程压垮了凯恩拉什福德

英格兰前锋将面临2020年欧洲杯的竞争，曼城主帅批评了赛程对球员的要求。

瓜迪奥拉认为，繁重的赛程安排可能是哈里·凯恩和马库斯·拉什福德受伤的原因之一。

本周，托特纳姆热刺前锋凯恩因腿筋受伤接受了手术，而曼联前锋马库斯·拉什福德则遭受了背部受伤。

两人都希望能在赛季结束前复出，但如果其中一人或两人无缘欧洲杯，将对英格兰造成重大打击。

瓜迪奥拉说他并不惊讶看到俱乐部和国家队遭受长时间的伤病名单，因为赛程对球员的要求太大了。

“这对国家队来说是一个巨大的打击。对他们来说，凯恩和拉什福德是非常重要的球员。希望他们能恢复。”

“比赛数量多得令人难以置信。现在我们谈论这个是因为他们（受伤了），但是回顾纽卡斯尔的伤病，我们所有的球队都有。这是正常的。”

“这么多的比赛让球员崩溃。我不惊讶。我真为他们感到难过。高层的人不能抱怨，因为这很正常。”

“当然，期望太高了。他们来到欧洲赛场，与国家队一起努力，然后（回到这里）不超过20天，因为比赛必须继续。这是不可持续的。球员们会倒下的。比赛太多了。”

利物浦主帅克洛普在赛季初也抱怨了太多的足球，瓜迪奥拉说教练们已经达成了一致，但是官方对此并不感兴趣。

他补充道：“所有的教练都在抱怨，他们根本不在乎。现在节礼日结束了，又一个赛季，为下一个赛季做准备。两到三天的距离，一次又一次。球员们受到影响。”

“他们想要做得更好，而俱乐部有很大的压力去赢得或获得欧洲冠军联赛的资格。我们推啊推，但身体说停，这真的够了。”

拉希姆·斯特林在赛季初的出色表现之后，这名前锋在过去16场代表俱乐部和国家队的比赛中只有4场有进球。

瓜迪奥拉说：“他踢了3000多分钟，他的标准依然很相似，也许他在上一场比赛中没有进球，但（我对他的能力）毫无疑问。”

“通常情况下，当一个人总是出场，然后一场比赛他不在场时，人们会问‘发生了什么事？’”