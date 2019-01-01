为同胞打call 多特主席：拜仁签下萨内将是大好事

尽管多特在本德甲赛季中的大部分时候都处于领先地位，但最终他们仍以2分之差惜败拜仁。

尽管已经第七次与德甲冠军无缘，但多特主席瓦茨克仍然表示，如果萨内能够最终加盟拜仁，那将是非常大的利好。

虽然在本赛季中占尽先机，并在之前以5-0的比分在安联球场大胜拜仁，但多特最终以两分之差将德甲冠军拱手让给了这个老对头。尽管十分可惜，不过多特主席瓦茨克仍然表示，如果萨内能够重回德甲，加盟拜仁，就算这意味着对手的实力又会得到增强，他将十分乐见其成。

“我认为，如果拜仁能够签回萨内，这将是非常好的事，”在接受《图片报》采访时，瓦茨克说到。“因为这意味着联赛的面貌会更强。”

“在他们赢下德甲冠军后，我是第一个祝贺他们的。我们当然希望曾为冠军，但前面的拜仁就像山一样。你要试着去击败他们一次——这也是我们想做的。”

瓦茨克也一直被追问有关桑乔未来的问题。有传言称这位英格兰新星会在今夏加盟其他欧洲顶级豪门。不过，瓦茨克简称，桑乔仍然会留在伊杜纳信号公园。

“桑乔留在这里十年是绝对不可能的，但目前我们的合同还很清晰。桑乔并不会进入转会市场，他下个赛季还会继续在这里踢球。”

另一方面，尤文射手曼祖基奇也传出了离队消息，而多特也可能是他的下家之一。

“我们没必要谈论曼祖基奇，”瓦茨克回应道。“他现在还是尤文球员，在都灵踢球。据我所知，他是一位非常有雄心的射手，总是希望能够上场。”