为保级摩纳哥再补强 租借马竞热尔松马丁斯

这名边锋一直是阿森纳感兴趣的球员，但他选择加入法甲的摩纳哥以帮助球队避免降级。

摩纳哥已经完成了从马德里竞技租借热尔松·马丁斯的相关手续。

这支法甲球队周日确认这名葡萄牙国脚将以租借的方式加盟俱乐部直至本赛季结束。

“我很高兴来到摩纳哥。”马丁斯告诉俱乐部官网。“我迫不及待地想回到赛场上和我的新队友们一起，尽我最大的努力帮助球队。”

这名边锋一直是阿森纳感兴趣的对象，主教练埃梅里在被告知在一月份只能以租借的方式引进这名球员后，曾非常希望把马丁斯带到酋长球场。

上周有报道称，枪手传奇球星亨利将在与他的前东家就引进马丁斯的操作上获胜。但随后摩纳哥在主场1: 5输给斯特拉斯堡后将他们的教练解约，而这场失利也使得球队陷入了法甲降级区。

前主教练莱昂纳多·雅尔丁重新执掌摩纳哥队教鞭，2017年的冠军们拼命地想要保住他们在法甲联赛上的一席之地。

23岁的马丁斯在去年夏天从葡萄牙体育转会到马德里竞技，但是在西蒙尼的带领下他的上场时间非常少，而且自从一月份转会窗口打开后，他就一直和租借离开的传闻联系紧密。

摩纳哥俱乐部老板、俄罗斯亿万富翁德米特里·雷博洛夫列夫说:“欢迎热尔松·马丁斯的加盟。他是一名速度很快的攻击型中场，他在葡萄牙体育队中表现出色，他将为球队带来他的速度和个人能力。”

去年夏天，在俄罗斯世界杯小组赛对阵摩洛哥的比赛中，马丁斯为葡萄牙国家队出场30分钟，迄今为止，他已经为2016年欧洲杯冠军出场了21次。

摩纳哥将在下周六主场迎战图卢兹，届时马丁斯将在法甲首次亮相。