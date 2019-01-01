为何阿森纳彻底混乱：克伦克、温格和金钱的浪费

枪手正处于42年来最糟糕的状态，而够力足球已经看到了造成这种颓势的主要原因。

42年前，阿森纳的状态就像现在这样糟糕。

枪手在周一晚上对阵西汉姆的比赛前已经9场未赢，你必须回到1977年才能找到最后一次如此不堪的局面。

在没有主教练的情况下，这支北伦敦的球队目前在英超联赛中排名第11位，仅比降级区高4分，他们正准备迎接一个包括对阵曼城、埃弗顿、切尔西和曼联在内的圣诞赛程。

那么这是如何发展如此田地的呢？以下是阿森纳几十年来最严重的衰退的背后的一些因素。

缺席的老板

在任何组织——无论是体育组织还是其他组织——管理者都必须坚定而果断。如果不是这样，问题就会出现，在阿森纳，克伦克家族无疑是一个大问题。

乔什现在可能会扮演更积极的角色，我们看到他在埃梅里被解雇后与伦敦科尔尼的球员交谈，但最终这仍然是斯坦的俱乐部，他对洛杉矶发生的事情比伦敦更感兴趣。

他的首要任务是洛杉矶公羊和他在英格尔伍德的索菲体育场项目。当最终完工时，它将成为有史以来建造的最昂贵的体育场。

对斯坦来说，阿森纳就是摇钱树。他从来没有把自己的钱投到俱乐部里去，但是他的股票价值却一直在上涨。

埃梅里的局势再次突显了高层缺乏果断的领导力。大家都清楚地看到，需要做出改变，但埃梅里还是诶获准在主教练的岗位上多呆了几个星期。

当你把现在的情况和热刺的情况进行比较时，你会发现这是很有意义的。丹尼尔·利维做出解雇毛里西奥·波切蒂诺的决定的12小时之内，何塞·穆里尼奥就被任命了。

当他们在国际比赛日之前的最后一场比赛中被莱斯特击败时，这给了阿森纳一个改变的绝佳机会。即使他们没有新球员，也至少给了永贝里两周的时间和他的大部分球员一起训练。

但他们却坐视不管，让事情拖延下去。永贝里现在陷入了困境，几乎没有时间和他的球队在比赛间隙一起工作。他还有什么希望？

当克伦克2007年第一次来到这里的时候，阿森纳刚刚打入了欧冠决赛。时光倒转12年，他们将面临25年来第一个没有欧洲赛场的赛季。

温格执教阿森纳太久了

2014年足总杯对阿森纳来说确实是一个滑动门的时刻。

当他在3-2战胜赫尔城后举起奖杯时，还不清楚温格是否会留下。他的合同到期了，他还没有签订新的合同。

如果温格走了，你会想俱乐部现在会在哪里。然而，他没有，他签了一份新合同，并继续赢得两个足总杯。

但是，尽管在2015年和2017年分别战胜了阿斯顿维拉和切尔西，俱乐部内部的分歧还是越来越大。

直呼温格离开的球迷和温格最忠实的球迷之间的不断的战斗变得越来越激烈，这些分歧从来没有真正消失过。

球队和球迷之间的隔阂已经有一段时间了，只要几次失败就会变成一个大问题。

温格呆的太久只会增加这个问题，而且他签下的球员都很糟糕。俱乐部在转会费和合同上花了很多钱，而这些钱本可以更好地被支配。

阿森纳真正应该开始有所行动的当是2015年赢得足总杯之后的那个夏天，但温格只是为球队增加了切赫。在2015-16赛季，没有一个外场球员被引进，而阿森纳的表现开始了下滑，那个赛季莱斯特赢得了联赛冠军。

这是一个巨大的被错失的机会。缺乏雄心壮志的夏天使得阿莱克西斯·桑切斯和梅苏特·厄齐尔的续约长篇故事在接下来的18个月里占据了各大媒体的头条。

合同管理不善和不断上升的工资账单

这个大问题已经有一段时间了，去年夏天拉姆塞的离开是合同方面一连串错误中的最新一个案例。

拉姆塞被允许进入合同的最后一年，当他看起来要签约的时候，这个提议突然被取消了。

对拉姆塞来说，这并不是什么大买卖，他只是去了尤文图斯并得到了一大笔签约奖金。但是阿森纳当然也在考虑这个决定的代价——一名巅峰时期的球员离开了俱乐部。他们现在应该怎么对付拉姆齐。

不久以前，我们还有桑切斯和厄齐尔续约的长篇。厄齐尔最终在阿森纳历史上最大的一笔交易后留下了，但事实证明这是一个代价高昂的错误。同时，桑切斯被允许加入曼联。

阿森纳一次又一次的在球员合同问题上陷入困境，这个问题就像乌云一样笼罩了酋长球场十多年。萨米尔·纳斯里、巴卡里·萨尼亚和罗宾·范佩西的离开都远远低于他们的价值，而现在奥巴梅杨和拉卡泽特的情况完全相同。

阿森纳的工资确实很有竞争力，但管理不善，多年来平均水平的球员工资过高。当俱乐部还在欧冠联赛中竞争的时候，工资是可以控制的，但是三年欧洲精英联赛之外的生活现在让他们付出了代价。

“我们现在在欧联的预算中有欧冠的工资账单，这已经不是什么秘密了。这是一个事实。”这是乔希·克伦克在今年夏天早些时候说的话，俱乐部最新公布的2018-19赛季亏损2300万英镑的账目证明了这一点。

百万资金的浪费以及球队管理不善

斯坦·克伦克可能没有投资过属于自己的任何一分钱，但自从2013年厄齐尔从皇家马德里转会阿森纳以来，阿森纳仍然花费了很多钱。

但是很多钱都浪费了。总体而言，引援情况不佳，最明显的是在2016年夏天，格拉尼特•扎卡穆斯塔菲和卢卡斯•佩雷斯以近1亿英镑(合1.32亿美元)的价格被招进来。

丹尼•维尔贝克、马修•迪比奇、加布里埃尔、卡勒姆•钱伯斯和索格拉提斯等人的加盟都超过了1000万英镑，但都未能产生多大影响。

在过去的十年里，阿森纳在转会市场上并没有太多成功的故事，他们有时在卖人方面也做得很差，特别是当你把他们的记录和其他顶级联赛球队相比。

今年1月，利物浦以2500万英镑(约合3300万美元)的价格将多米尼克•索兰克卖给了伯恩茅斯，这笔交易的金额与阿森纳近年来从拉姆塞、杰克•威尔谢尔、威尔贝克、格纳布里和什切斯尼等人那里拿到的转会费总额相当。

现在效力于AC米兰的加齐迪斯必须为阿森纳未能为这些球员争取到合适的价格而承担巨大的责任。这些交易大多是由这位前首席执行官负责的。

当你看到现在发生的一些转会，阿森纳在过去几年给俱乐部带来的钱是不够的。尤文图斯签下什切斯尼来代替吉安路易吉·布冯，然而阿森纳只从这位波兰国脚身上拿到了大约1000万英镑(1300万美元)的转会费。

2017年，斯文•米斯林塔特出任招聘主管，这似乎将成为一个重大时刻，因为这位德国人的到来，在发掘人才方面有着极高的声誉。

但米斯林塔特很快就要离开了，因为在加齐迪斯令人震惊地离开米兰后，他在权力真空中担任技术总监的角色被忽视了。

去年夏天，由足球俱乐部主席劳尔•桑莱希牵头的俱乐部招募活动得到了广泛的认可，但迄今为止，由于俱乐部创纪录地斥资7200万英镑(合9500万美元)签下尼古拉•佩佩未能完全适应球队，因此这一引援也暂未取得成功。

随着佩佩在对阵阿斯顿维拉的比赛中仅进一球，以及拉姆塞、亨利克·姆希塔里安和亚历克斯·伊沃比等球员的离开，阿森纳只能完全依赖奥巴梅扬和拉卡泽特的进球。

在后防线上，大卫·路易斯并没有解决阿森纳在后防线上的问题，枪手的后卫线和中场缺乏速度和灵活性。

我们现在是在12月，而阿森纳的净胜球差是负数，这说明了现在阵容的不足。

加齐迪斯

加齐迪斯担任了近10年的首席执行官，而阿森纳在此期间没有取得任何重大进展。

在球场外，商业交易停滞不前，而在球场上，三场足总杯的胜利也未能掩盖英超联赛上的持续失利。

加齐迪斯掌舵的时候，转会市场上充斥着糟糕的交易，而阿森纳也让几名关键球员的合同打了折扣。工资账单也被允许螺旋上升。

温格被允许掌权太久，当加齐迪斯最终完成了需要的改变时，他在任命埃梅里的几个月后就离开了俱乐部。

那是一个阿森纳需要稳定的时期，但是来自米兰的钱吸引了加齐迪斯，他的离开造成了一个权力真空，导致米斯林塔特离开了他的招聘主管的职位，而桑莱希接管了这个职位。

桑莱希能否继续下去并取得成功还有待观察，但在遵循加齐迪斯方面应该并没有太大的困难。