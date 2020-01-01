为何错过瓦拉内？ 法国名宿：拜仁嫌500万太贵了

这位前法国国脚回忆了自己尝试去说服德国冠军引进他的同胞，但最终失败了的经历。

根据曾效力于拜仁的法国中卫威利·萨尼奥尔的说法，自己曾向老东家推荐过瓦拉内，但这家德甲霸主却因为不愿意支付500万欧元的转会费而放弃，最终前朗斯中卫被皇马带走。

瓦拉内在朗斯效力期间，就已经被视为欧洲足坛最具天赋的年轻球员之一，吸引了时任皇马主帅穆里尼奥的注意。

这位葡萄牙教练在2011年夏天成功地将法国人带到了马德里，瓦拉内在18岁时就与欧冠霸主签下了一份6年长约。

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自那以后，瓦拉内总共为皇马出场301次，攻入14球，拿到了17座冠军奖杯。

瓦拉内跟随皇马赢得了四次欧冠冠军和三次西甲冠军奖杯，这位2018年俄罗斯世界杯冠军成员和塞尔吉奥·拉莫斯一起组成了皇马的后防，一直到今天，他们仍然是足坛最好的中卫组合之一。

萨尼奥尔当时正担任拜仁的球探职位，而瓦拉内在朗斯则越来越引人注目。萨尼奥尔回忆说，自己曾建议俱乐部尝试签下这名后卫，但遭到了拜仁董事会的拒绝。

这位前法国右后卫告诉RMC体育:“当我还在拜仁的时候，有一天一个朋友打电话给我，说‘你一定要去朗斯看一个超级有趣的小球员’。”

“当我只看了上半场比赛的时候，我就发现他当时已经很成熟了。他在上半场踢的是防守型中场，中场休息后被调到了中卫。”

“我和朗斯有一些联系，在48小时内，我设法得到了一个价格，不过他们可能还回要求与拜仁进行一场友谊赛。总的来说，他的转会费会在400万到500万欧元之间。”

“当我把档案交给体育管理部门时，他们告诉我，对于一名18岁的球员来说，这个价格还是有点贵。”

“两个月以后，这位朗斯青训出品的年轻人就以1000万欧元的价格加盟了皇马。瓦拉内一点也不后悔去了皇马，我相信他非常开心，但是对于一位球探来说，当你确定你有一个可以在拜仁呆上10到12年的中后卫时，却没有让管理层明白这些事情，这多么让人沮丧！”