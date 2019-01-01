为何选择摩纳哥？小法揭示亨利是加盟主因

对于法布雷加斯而言，之所以在众多追求者中选择了摩纳哥，自己的老队友亨利才是主要原因。

上周末，西班牙球星法布雷加斯正式告别切尔西加盟了深陷泥潭的法甲豪门摩纳哥。

摩纳哥即将迎来自己新年的第一个联赛主场，法布雷加斯与主帅亨利一同出席了对阵尼斯的新闻发布会，期间这位老将谈到了自己与亨利的关系，并坦承了自己加盟摩纳哥的原因与感受。以下是够力足球前方记者戴利从路易斯二士球场发回的现场报道。

“就个人而言，我很高兴能够来到这里。当有机会加盟摩纳哥的时候，确实让我很是惊喜。我评估了自己的选择，并与瓦迪姆和埃梅纳洛两位教练进行了交流，对于我和我的家庭而言，这都是最佳解决方案。我很高兴能和这些优秀的年轻球员在一起，我希望球队在未来取得成功。”

“我在英国很多年了。说实话，三个月前我并不打算离开那里，直到一些情况发生。我开始鲜有上场机会，从那时起，我就越来越想接受新的挑战。”

“我从16岁起就认识亨利，这已经很久了。他在我的职业生涯中给予了很多帮助，是我搭档过最好的球员之一。作为一名中场球员，能和这个级别的进攻队员一起踢球是我的荣幸。他目前正处于教练生涯的开始阶段，我来帮助他的同时也会竭尽全力去帮助摩纳哥这家俱乐部。”

“我和亨利谈了很多，他确切地告诉我他想从我这里得到什么，我则告诉他我能带来什么。我喜欢他的思考方式以及他看待足球的方式。他刚刚开始自己的教练生涯，但他是一个胜利者，一个真正的竞争者。我们现在掌控在一个可靠的人手中。”

“我不会说谎的。这对我来说是一段艰难的岁月，我曾在英格兰度过了一段美好的时光。我在那里开启了自己的职业生涯，我在英超最好的两个俱乐部中赢得了很多荣誉。有时我甚至觉得自己的英语要比西班牙语说得好。这是一个非常激动人心的时刻，我想感谢他们，感谢每一个允许我在自己的职业生涯中有所作为的人。我认为现在是我做出改变，去迎接新挑战的最佳时机。”

“之前有没有关注过法甲？当然，我一直都有关注。相较于西甲，法甲更像英超，但是足球本身就是足球，内核都是一样的，无论在什么联赛都是如此。”

“和年轻小伙子一起的感受？ 我从他们身上感受到了他们的激情，这种激情在和周日马赛的比赛中也影响到了我，我相信他们会在未来获得成功。 ”