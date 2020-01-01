为何是他？解读李铁成为国足主帅的原因与挑战

这位曾经的国足传奇近期正式圆梦，成为了中国男足新任主帅。为什么是他？他能带领国足走出目前面临的困境吗？

从成绩不加到归化再到里皮辞职，中国男足再次度过了充满争议的一年，而现在，中国足协似乎已经准备好为国足开启一个全新的阶段，任命年仅42岁的李铁为新帅，恰好证明了这一点。

为什么是李铁？

与李霄鹏和王宝山相比，李铁这位国足历史上最年轻主帅的执教履历并不算突出。在2012年退役后，这位辽足名宿曾先后在广州恒大、国足、河北华夏幸福和武汉卓尔任职，但担任主教练，满打满算也只有4年时间。

尽管执教时间上短，但实际上李铁在教练岗位上的经验并不欠缺。在俱乐部与国家队，李铁曾先后辅佐过里皮、斯科拉里、卡纳瓦罗和佩兰。而在武汉卓尔期间，他更是率领这支平民球队实现冲超目标并获得了本赛季联赛第六名，斩获了2018中甲最佳教练员并入围了2019中国金帅奖候选名单。

在诸多名帅身边学习和熏陶过，又在短暂的执教生涯中充分证明了自己，同时又有闯荡英超这一顶级联赛的经历，以上种种都说明这位“跑不死”的少帅并非国足寻找的背锅侠。

抛开作为教练的经验与战术水平，李铁还是一位能真正激发中国队的“土帅”。从球员时期，李铁就一直被中国足坛视为都是与灵魂，国足功勋主帅米卢曾称其为上帝赐予的礼物，他的队友范志毅赞其为中国队最不可或缺的“铁爷”。而这样的意志品质也是他能击败其他两人，成功当选的关键援原因。

从本次大名单解读李铁选人选择

在确认李铁执教国足后，新一期国家队集训27人大名单也随之公布，从中不难看出他要帮助国足走出里皮时代的决心。

在里皮时代，中超霸主恒大一直是国脚的最主要来源地。而在李铁的大名单中，华南虎却只有5人入选，与国安持平，经验丰富的王刚、郜林和老队长郑智均被他放弃。这样的决定其实不难理解，毕竟选择更多当打之年和缺点更少的球员才能让国足稳步前进和在未来保持竞争力，这也体现了李铁的另一大品质低调务实，深谋远虑。

这次大名单的另一大看点，就是李铁在这一次集训中选择了四位自己的卓尔老部下——明天、李行、刘云和董春雨。毫无疑问，这又是李铁经过深思熟虑之后做出的决定。

首先，“任人唯亲”能让自己快速熟悉球队，其次，这样的选择也能向外界传递出自己的选人原则，只要愿意在球场上拼命就能得到重用，而不是像过去那样拘泥于效力于豪门的大牌球员，这必将让更多本土优秀球员拥有更大的舞台来表现自己。

在这一次的集训大名单中，除了上述两点外，另一点值得关注的是艾克森、李可等归化球员继续入选，这表明李铁在使用归化球员方面基本继承了里皮的原则。从2019年开始，中国足球就进入了另一阶段，那就是开启了归化道路。从艾克森到最近的高拉特，中国足协期待用这条道路加速发展。在里皮离任后，李铁怎样延续这一政策和使用归化球员，让我们不得不在期待中持续观察。目前已经能够确定高拉特、费南多和洛国富能够身披国足战袍出战40强赛第二循环，如何成功使用这些球员，可能会成为李铁取得何等此成绩的关键点。

李铁在国足面临的困境

国足长期的惨淡战绩让国足主帅一职成为了烫手山芋，在米卢之后，无论是世界还是本土名帅，似乎没人能“功成身退”。担任国字号球队的掌舵人从来都不是一件轻松的事，就连成绩出色的女排，主帅郎平也爆出自己曾因压力而失眠。面对来自球迷和媒体所给予的如海一般的压力，李铁能否扛得住，这会是他执教国足能否成功面临的第一处困境。

除了球迷和媒体，李铁本次执教国足的另一困境则来自于国足内部。我们必须承认，足协这一次选择李铁确实值得称赞，而没有过多干预新帅第一次集训选择更让人看到了足协在一定程度上放权和推进职业化的决心。

但根据《北京青年报》的披露，中国足协本次只与李铁签下了一份半年合同，甚至规定如果不能率队从卡塔尔世预赛四十强赛出线，这位本土少帅就将自动下课。这说明实际上中国足协还没有从“外来和尚会念经”的观念中走出来，也说明中国足球依旧在忽视发展规律，没有优秀的青训“基础”却要在短时间内取得打入世界杯的“上层建筑”。

我们其实并不怕国足无法进入2022年世界杯，我们真正害怕的是足协再一次自我否定，甚至又一次倒退，不在如何切实增强青训方面下功夫，又开始了新一轮胡乱学习的道路。

李铁面临的挑战

从《北青报》的报道来看，李铁接下来最关键的工作就是接下来的40强赛第二循环比赛。在第一轮过去，目前国足A组排名第二，落后第一名叙利亚8分。3月26日和31日，国足将先后迎战两支弱旅马尔代夫与关岛，从表面实力来看，中国队全取六分问题不大，但对于国足，你一向无法用常规来衡量和预测。

即使李铁能成功挺过前两场比赛的考验，但他依旧面临着后两场更困难的挑战。在6月4日和9日，国足将坐镇主场迎战菲律宾与叙利亚，而李铁则最少需要取得4分，这位意味着国足绝对不能重蹈第一轮的覆辙。如果再次输给叙利亚，我们恐怕又要看到国足主帅辞职或下课的惨状。

新任足协班子+李铁领衔的新任国足教练团队+新国足阵容+归化球员，究竟能擦出怎样的火花，让我们拭目以待。