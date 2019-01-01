为何喜欢贡多齐？埃梅里：第一印象就很好

贡多齐自去年夏天加盟阿森纳以来，成为主帅埃梅里非常信任的首发球员之一。

阿森纳主帅埃梅里表示，贡多齐在去年夏天优先考虑转会加盟阿森纳而不是法国国青队赛事给他留下了深刻的印象，这名小将已经成为埃梅里战术中非常重要的一名球员。

埃梅里坚持表示，贡多齐在未来可以成长为酋长球场的传奇。

19岁的贡多齐在去年夏天拒绝巴黎圣日耳曼，以700万英镑身价从法乙球队洛里昂加盟了阿森纳。不仅如此，贡多齐当时决定错过欧足联U19欧青赛，跟随新东家阿森纳前往新加坡参加季前赛，为自己更好的融入枪手做准备。

“他留给我的第一印象很好，从赛季备战前的一周我就看出来了，”埃梅里说。“他当时本可以选择随法国青年队一起比赛，不过最后他还是决定留在球队里，因为他想在季前赛中展现他实力，并未新赛季站稳脚跟打下基础。”

“他赢得了在第一场比赛中上场的经历，适应得很快，现在进步得也快，他依然很年轻。”

本赛季开始以来，贡多齐已经为阿森纳出场31次，他标志性的蓬蓬头给球迷留下深刻印象。尽管贡多齐年纪尚轻，但他在球场上极具侵略性，已经拿到过9张黄牌，并被红牌罚下一次。

埃梅里补充说：“贡多齐每天都精神饱满的投入工作，每一次训练，每一场比赛他都展现出了成为一名重要球员所需要的雄心和动力。”

“球员的职业生涯很短暂，所以你必须倾尽全力才有可能获得荣誉，而贡多齐正在用行动向我们证明这一点。”