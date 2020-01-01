为何加盟国米？摩西：我想和孔蒂一起赢得冠军

这位切尔西球星揭示了自己租借加盟国际米兰的原因，并表示自己希望继续留在梅阿查球场。

以租借的形式从切尔西加盟国米的前锋维克多·摩西透露了自己的愿望，他希望跟随孔蒂和他所执教的国际米兰共同捧起冠军奖杯。

这位前尼日利亚国脚在今年一月份提前结束了与费内巴切的18个月租借合同，随后选择加盟了蓝黑军团。

加入国际米兰使这位29岁的球员得以与他的前教练孔蒂重聚，而这位意大利教头也给予了他需要的出场机会。

其他球队

摩西在2012年夏天离开维冈竞技，成为了斯坦福桥的一员，不过他并没有在那里赢得足够的出场时间。因此，这位前尼日利亚国脚边锋在2013-14、2014-15和2015-16赛季分别被租借到了利物浦、斯托克城和西汉姆联。

然而，摩西在2016-17赛季季前赛中的出色表现说服了孔蒂，前尤文图斯主帅选择将他留在了一线队。不过这位意大利战术家并没有让他继续充当前锋，而是让他后置成为了一名边后卫，并在所有比赛中出场40次，帮助蓝军赢得了英超冠军。

摩西透露了他对足球的热爱，他赞扬了孔蒂，并希望继续留在国米，而蓝黑军团也可以选择从蓝军永久签下他。

“我热爱足球，这是我自孩提时代一直以来的激情所在。他们流淌在用的血液中，是我喜欢做的事情。我职业生涯的转折点是在16岁时，完成了水晶宫一线队首秀。”

“我步入了球场，那里的气氛非常棒。这让我觉得足球是我生存的原因，是我可以全身心投入的东西。”

“孔蒂是一个伟大的人和教练，我很了解他的执教方式。他想让他的球员发挥出最好的水平，这是我加盟国米的主要原因。因为我过去曾和他一起工作过，我知道他想要什么:他只是想让踏入球场，努力工作，享受乐趣，同时把他的足球理念付诸实践。”

“很明显，这也是我想要做的，我想和他一起赢得胜利。我过去就认识卢卡库、阿什利·扬和克里斯蒂安·埃里克。他们都是很棒的伙伴，我们都在朝着同一目标努力前进。”

“国际米兰是一家拥有令人难以置信的球迷基础的豪门。”

自从来到梅阿查球场，摩西已经为蓝黑军团踢了10场比赛，帮助球队在意甲积分榜上排名第三，只落后领头羊尤文图斯8分。

这位球场多面手希望能够帮助在周三战平萨索洛的国米在周日对阵帕尔马的比赛中重新回到胜利的道路上。