为何加盟切尔西？小法：温格和阿森纳不想我回去

当他们的前队长离开诺坎普时，枪手对他有优先选择权，但温格拒绝了这个选择。

弗朗西斯科·法布雷加斯声称阿尔塞纳·温格在2014年放弃了把他带回到阿森纳的机会，因为枪手决策者并没有在巴萨出售他时使用优先购买权。

这位西班牙球星是阿森纳历史上最成功的青训球员之一，他总共代表枪手出战过300多次，并在很年轻的时候就被温格任命为队长。

不过在2011年，法布雷加斯却选择回到了加泰罗尼亚，加盟了自己的母队巴塞罗那。

其他球队

不过在度过一段并不成功的时光后，这位世界杯冠军成员承认在他再次离开诺坎普球场时，他希望能够重回阿森纳。不过很显然，他的恩师温格有着不同的想法。就这样，尽管他最终还是回到了伦敦城，但目的地已经变成了切尔西。

近日在接受媒体采访时，法布雷加斯解释了自己之所以没有回到阿森纳的原因：“在我刚刚决定离开巴萨的时候，阿森纳就是我的首选，只要他们想要我，我就不会和其他俱乐部谈判。”

“不过在我等待了一周之后，温格并没有给出答案，他们并没有给出回应。毫无疑问，阿森纳是我脑海中的首选，我告诉了每个人，我要去阿森纳——这就是我想要的。”

“温格看得出来，我并不想成为一位乞讨者，他们知道当时我的情况，但他们在我们等待的那个星期里，什么都没说。面对这种情况，我立即明白了，他们可能并不想要我回来。我等待了一周都没得到回复。”

“一周之后，我必须抓住机会，当时曼城、曼联都联系了我，不过我和穆里尼奥聊了聊后，我认为我不可能去那两家俱乐部了。说实话，在我们聊过后，我就直接了当地做出了决定，我不会和其他任何俱乐部进行对话了，我要去切尔西。”

“当时他告诉了我很多，包括他想要组建一支什么样的球队，他对我的看法以及他想让我在球场上怎么踢，这些就是我想要的。”

“最重要的是，这里是伦敦，不是曼彻斯特，伦敦是我的家。”

尽管身上的球衣从红色变成了蓝色，但法布雷加斯并不后悔重新回到伦敦，来到斯坦福桥踢球。

“我知道这会对阿森纳产生影响，对曼城和曼联也是一样，但我想回到英超，”32岁的法布雷加斯补充道，目前他效力于摩纳哥。

“感谢上帝，我做出了这个决定，因为我在那里的五年非常快乐，我们赢得了国内比赛的一切，我在那里的时候，我们是英格兰最好的球队，与球迷之间的联系也是无懈可击的。”