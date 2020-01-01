为何利物浦切尔西曼联都想要莱比锡的维尔纳

英超几大豪门都对这名德国前锋很感兴趣，他本赛季的进球表现非常出色。

什么时候的否认不是否认？当有问题的俱乐部用最温和的措辞来淡化报道时。

“我们经常听到这样的报道。”当被问及关于利物浦已经与维尔纳接触的猜测时，莱比锡的首席执行官奥利弗·明兹拉夫回答说。

其他球队

“有些人编造了一些东西，然后其他人都去模仿。维尔纳在这里很开心，他想在本赛季余下的比赛中继续在这里踢球。”

当然，维尔纳希望在本赛季余下的比赛中留在莱比锡。转会窗口关闭了，所以这名前锋不可能去任何地方。但是明兹拉夫并没有承诺在这个赛季之后的任何事情，这为进一步猜测这名前锋的未来敞开了大门。

这位23岁的球员已经成为了其他欧洲豪门的目标，同时也成为了利物浦的目标，而切尔西也考虑过在一月份进行报价。蓝军最后决定在冬季转会窗口关闭前不追求维尔纳，因为维尔纳要等到欧洲杯之后才会考虑转会。

2020年欧洲杯可能会进一步提升他的实力，这位德国国脚已经在29场比赛中攻入11球，并在联合会杯金靴奖上有不俗表现。

维尔纳看起来是唯一一个有能力阻止拜仁慕尼黑前锋罗伯特·莱万多夫斯基在本赛季德甲联赛中获得最佳射手的球员。这位波兰前锋目前以22个进球领跑，但他在莱比锡的对手在22场联赛后以20个进球紧随其后。

这种令人印象深刻的状态也让他引起了曼联的注意，但维尔纳声称他还没有考虑自己的未来。

“当你在23岁的时候一个赛季打进20个球，当然，这是很有趣的。”他告诉踢球者网站。

“但是，现在，我不考虑将来会发生什么。

“我们将进行许多重要的比赛。这就是我现在要关注的。我以后还可以考虑我的未来。”

然而，就像明兹拉夫一样，他并没有排除任何改变的可能：“如果一家俱乐部来敲门，一家最有希望赢得欧冠并开出令人难以置信的报价的俱乐部，你会说什么？很可能每个球员都会考虑这个问题。”

“我可以想象有一天在国外踢球，尽管我没有任何特别想去的俱乐部。”

“我对一切都持开放态度。我最近在美国度假，英国足球一直在播放。这是英超的一个让人惊叹的地方。但也有其他一些著名的大俱乐部，在那里踢球肯定很有趣。”

由于他与莱比锡的合同中有一项条款，维尔纳不会成为今夏竞标战的目标，但他肯定是市场上最受欢迎的球员之一。

拜仁慕尼黑体育总监哈桑·萨利哈米季奇对俱乐部追逐这名前锋表示怀疑，认为他不像莱万多夫斯基那样适合单前锋的角色。

“罗伯特是一个非常适合我们踢球风格的前锋。”萨利哈米季奇告诉《图片报》。

“罗伯特有能力在狭小的空间中找到自己的方向，有技术能力在狭小的空间中移动，并找到球的特别解决方案。”

“以他的速度，蒂莫·维尔纳需要更多的空间，在莱比锡的体系中，他有更多的空间。现在莱比锡的体系已经改变了，但是它仍然不像我们现在这样紧绷。”

作为一名边锋，维尔纳经常利用自己的速度和跑动能力战胜对手的后卫。上个赛季，这通常涉及到与身强体壮的丹麦人尤素夫·保尔森，保尔森赢得了空中对抗，并把球传给后插上的维尔纳。

本赛季，红牛新任主教练朱利安·内格尔斯曼改变了战术，有时会与维尔纳搭档的是捷克前锋帕特里克·希克而不是保尔森，甚至会把维尔纳拉回边路以支持一名中锋。

这种多样性使维尔纳成为一个独特的前锋，使他不同于经典的9号莱万多夫斯基。萨利哈米季奇可能会利用这点作为攻击维尔纳的武器，但是其他的球队会被这名可以在任何地方踢球的前锋和各种阵型的球员所吸引。

利物浦被与之联系在一起并不奇怪，因为维尔纳和尤尔根·克洛普的首选前锋都有一些共同的特点。

他很乐意像罗伯特·菲尔米诺一样深入地防守，像马内一样拥有快速的脚步和良好的敏捷性，当他处于后防队员身后时非常危险，像萨拉赫一样是一个很酷的终结者。

莱比锡的英文推特账号甚至拿维尔纳和利物浦的关系开玩笑，在针对几个报道的回复时说“”“我们听说他要去托特纳姆……”

这名前锋将作为冠军联赛的客场球员出现在周三的托特纳姆热刺球场。

然而，几个月后，他可能会作为一名客场球员出现在英超联赛上。