为何亨利等名宿选择MLS来重振教练生涯

在多年来避免聘请外籍教练之后，美国职业大联盟慢慢变成了年轻教练成长的理想场所。

在美国职业足球大联盟（MLS）历史的大部分时间里，传统观点认为，这不是一个由外国教练组成的联盟。

在一个由工资帽、季后赛赛制和指定球员规则控制的联赛中，执教MLS需要的技能与在欧洲或南美获得成功的技能截然不同。

然而，在过去的几年里，声名显赫的大牌教练们已经跃入MLS，并且第一次真正地获得了成功。

其他球队

随着上周斯塔姆被辛辛那提FC雇佣，有12支球队目前雇佣了外国教练，其中5位教练之前从未在美国踢过球或担任过教练。

就像球员一样，人们对MLS的看法也在改变，教练们现在把转会大联盟看作是一个机会，而不是最后的手段。在过去的几年里，一些世界上最著名的名宿发现MLS是一个开始或复兴教练生涯的地方。

到目前为止，联盟最大的成功故事是帕特里克·维埃拉，他于2016年接任纽约城主帅，这是该俱乐部成立的第二年。维埃拉曾在曼城青年队执教，他在美国职业足球大联盟的时光被认为是一个机会，可以让这位前阿森纳球星与职业球员一起磨砺他的教练技能，同时他也一直在为将来可能在阿提哈德球场的某个位置接班做准备。

维埃拉在2016年接受MLSSoccer.com采访时表示：“我认为在美国职业足球大联盟执教当然比在欧洲更难。这是因为工资帽和球员名单，以及你必须在阵容中平衡的方式，确保你有你需要的球员。”

“在欧洲，如果你想要一个球员，你只要出去买就行了。在这里，你不能这样做，除非你有所有这些特定的标准。非常有趣，非常迷人。”

“这也和教练有关——在你的名册上保持平衡，把钱花在正确的地方。我喜欢它。我真的很喜欢。”

在他的第三个赛季的中途，法甲球队尼斯打来电话，维埃拉利用他在美国职业足球大联盟的工作机会回到了他的祖国。

在执教巴塞罗那和阿根廷队之后，马蒂诺来到亚特兰大，希望重新找回自己，两年后，他带着美国职业足球大联盟的总冠军奖杯去了墨西哥。

像马蒂诺一样，像亨利、德波尔和斯塔姆这样的教练把美国职业足球大联盟看作是一个磨练执教水平的联盟。

吸引教练加入联盟的一个关键因素是时间。在一个不受降级限制的联赛中，即使结果不尽如人意，大联盟的教练通常也会有时间来解决问题。如果你是一个想要学习的年轻教练，或者一个更有经验的教练，想要在没有降级压力的情况下进行修补，那么美国职业足球大联盟会给你提供这样的机会。德波尔是一个理想的例子。

在取代马蒂诺之后，德波尔的亚特兰大联队在他执教的头几个月里苦苦挣扎。荷兰人被公开批评试图改变太多马蒂诺的印记，球员们没有响应他早期的想法。在许多联盟中，德波尔在最初的几个月里可能被解雇了，但他坚持了足够长的时间，使亚特兰大重新回到了联盟的顶端。

“这说起来很容易，但对我来说，我执教的前两支球队有很大的不同，尤其是在董事会，给你自己的时间和空间，发展自己，发展自己的球队。”德波尔上赛季说：“你不会感到压力，不会觉得他们真的想逼你、你必须得到好的结果。”

“这是对达伦·艾尔斯、卡洛斯·博卡内格拉和亚瑟·布兰克的赞美，当然，因为我们有一个艰难的开始。”

近来，米格尔·阿尔米隆、阿方索·戴维斯和泰勒·亚当斯等球员从美国加盟欧洲，美国职业足球大联盟俱乐部在全球市场上成为了更大的买家和卖家。教练聘用的这种变化，是联盟发展的下一个顺理成章的步骤，而这种提升只会让所有相关人员受益。

阿尔米隆用同样的方式把MLS作为跳板，维埃拉也一样，现在他们在欧洲比在其他地方准备得更充分。经过多年的对抗，美国职业足球大联盟逐渐接受了自己作为球员和教练发展联盟在世界舞台上的地位。这是他们成长的理想场所。