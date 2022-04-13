为什么VAR取消了马科斯-阿隆索对皇马的进球？

切尔西的马科斯-阿隆索原本以为他在对阵皇马的欧冠1/4决赛打进了戏剧性的一球，但VAR有争议地判罚他手球在先，进球无效。

这个进球本可以让蓝军在比赛中以4-3的总比分领先，然而，阿隆索手臂的轻微触碰足以让这个进球被取消。虽然蓝军对此作出抗议，但无济于事。

10分钟后，维尔纳让切尔西取得领先，但罗德里戈在片刻后将比分改写为4-4，本泽马则在加时赛中打进了头球，将切尔西淘汰。

图赫尔在赛后告诉记者："和皇马比赛时，有时你也许不能指望每个人都有勇气做出正确的决定。"

"我觉得在第一回合和今天的第二回合中都有一些小的判罚问题。”

"我没有看到那个进球，但我告诉裁判，我对他没有自己检查而是使用VAR感到超级失望。”

"在这样的比赛中，裁判应该有一定的判罚准则，他应该保持控场者的地位，而不是把这样的决定交给坐在椅子上的VAR裁判。VAR裁判与现场气氛和裁判隔绝，他有一定的风格，有他允许和不允许的事情，他遵循一定的路线，所以我认为主裁应该更负责一些，自己检查进球，然后他也可以更好地解释自己的判罚。"