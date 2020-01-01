为什么阿森纳选择阿尔特塔而不选穆里尼奥是正确的

西班牙人可能在周日与托特纳姆热刺的北伦敦德比中承受着巨大的压力，但他是一个比葡萄牙人更好的选择。

仅仅几个月就能带来多大的变化啊！

8月份的时候，阿森纳球迷还在微笑。这是他们第14次获得足总杯，奥巴梅扬即将签下他的新合同，而在米克尔·阿尔特塔的带领下，他的未来看起来很光明。

与此同时，在热刺，穆里尼奥获得了英超第六名的成绩，人们开始质疑他们的表现。

其他球队

他被任命后的进步很小。热刺当时的表现非常糟糕，尽管葡萄牙教练在2019年11月替换了波切蒂诺，但他未能收紧防守。

当热刺在新赛季的首个周末主场0-1被埃弗顿击败时，这些问题继续被提出，同样的周末阿森纳以3-0完胜富勒姆开始了他们的征程。

这两家北伦敦的俱乐部似乎正朝着不同的方向前进。阿森纳在一个年轻、充满活力的教练的带领下，团结了他的球队，而热刺则在一个经验丰富的教练的带领下挣扎，很多人认为他已经走下坡路了。

然而，仅仅四个月后，当我们进入本赛季的第一场北伦敦德比时，一切都变得截然不同。

首周末对埃弗顿的失利是热刺本赛季在联赛中遭受的唯一一场失利。在上周末0-0战平切尔西之前，他们在积分榜上排名第一，并且已经击败了两支曼彻斯特俱乐部，并连续四场获胜。

相比之下，阿森纳在最近8场联赛中输掉了5场，在前10场比赛中只进了10个球，以13分的成绩排名第14，这是他们在英超联赛同期的最低积分。

因此，当穆里尼奥发现自己在托特纳姆所做的工作受到称赞时，阿尔特塔却感到压力很大，一些球迷甚至在他举起足总杯仅仅四个月后就要求解雇他。

当被问及阿尔特塔所承受的压力时，贝莱林说:“太不公平了。”

“作为球员，我们必须对此负责，因为我想我们都知道米克尔和他的教练团队给了我们赢得所有比赛所需要的所有工具。”

“当你输了一场比赛，我们总是很容易责怪教练。但同时，当教练给我们工具时，我们必须挺身而出。”

在管理方面，阿尔特塔可能缺乏经验，但他在比赛中已经有足够长的经验，知道足球发展得很快。

他可能在几个月前就赢得了足总杯，但当你在阿森纳这样的俱乐部时，你必须得有所作为。如果你不这样做，就会受到严格的批判。

这是他作为阿森纳主教练第二次面对热刺时所处的位置。他输掉了自己的第一次德比，在上赛季末以1-2失利；这次如果再输，只会让反对的声音更大。

阿尔特塔本赛季糟糕的开局甚至让一些阿森纳球迷开始怀疑俱乐部是否应该找穆里尼奥而不是他。

在葡萄牙主帅接手托特纳姆热刺之前，他曾被传可能会去酋长球场代替埃梅里，有报道称他将在伦敦与时任阿森纳足球主管的桑列伊共进晚餐。

这则消息很快被这家北伦敦俱乐部的消息人士否认了，其中一个很明显的结论是，如果阿森纳雇用一个嘲讽温格的人，阿森纳将会“出卖他们的灵魂”，而就在两年前，在曼联0-2败走酋长球场后，他还在赛后的新闻发布会上说:“阿森纳的球迷们很高兴。我为他们感到高兴。”

“这是我第一次离开海布里或者酋长球场的时候，他们感觉到很高兴。这是第一次！”

“我离开海布里时，他们在哭。当我离开酋长球场时，他们在哭。他们低着头在街上走。所以，今天他们终于唱歌了，他们挥舞着他们的围巾。这对他们来说很好。”

热刺目前的状态可能会让一些人质疑阿森纳在穆里尼奥可以上场的时候忽视他是否明智，但是枪手选择了一条不同的道路来引进阿尔特塔是正确的。

伦敦最成功的俱乐部迫切需要的是重建，而不是短期修复。而且穆里尼奥将会是一个短期的任命，一个毫无疑问会以混乱而昂贵的分手告终的任命。为什么?因为以往总是这样。

阿尔特塔需要时间来扭转局面。在他执教的初期就赢得了足总杯，这或许让人们对他的期望太高了，因为要解决阿森纳的问题还有很多工作要做。

“我对俱乐部的梦想是达到俱乐部应有的水平并建立一个项目，”阿尔特塔本周说：“但相信我，这需要时间，而且不是一到三个月。”

“这需要时间，需要很多好的决定和很多支持。我们就在这里，我准备战斗。我已经准备好奋战到底，因为我相信我们能做到。”

在周四晚的欧罗巴联赛中4-1击败维也纳快速后，阿森纳急需加强实力来应对周日的北伦敦德比。

这是一场充满活力和自信的表演，完全与阿尔特塔的球队在最近几周的英超表现不同。

在与托特纳姆的比赛之前，西班牙人有几个重大的决定要做，如果他的球队想要获得冠军，他必须做出正确的决定。

在对维也纳快速的比赛中，拉卡泽特在更靠后的10号位置上表现出色。这名法国前锋在过去的两个联赛中都被留在了替补席上，但是现在他必须在阿尔特塔的脑海中寻找解决球队目前进攻问题的方法。

奈尔斯和莱斯·尼尔森在周四晚上的胜利中也给人留下了深刻的印象，他们正在挑战首发，有可能取代正在努力找回状态的扎卡和威廉。

阿尔特塔还必须决定如何让他的球队面对热刺。他会坚持他最近选择的4-2-3-1阵型吗?还是会回到三后卫的位置，以抵御托特纳姆热刺在反击上的威胁?

这在很大程度上取决于托马斯·帕尔特伊是否健康。如果加纳人能上场，阿尔特塔就能拥有更多的进攻选择。如果他不能，多打一名后卫可能是对付哈里·凯恩和孙兴慜的方法。

阿尔特塔将在周日面对托特纳姆热刺的关键考验。周中对维也纳快速的胜利帮助缓解了压力，而北伦敦德比的胜利可能正是给这个磕磕绊绊的联赛赛季注入活力所需要的。

然而，一旦失利，阿森纳主帅将会遭受前所未有的攻击。