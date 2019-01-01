为什么说多特蒙德比曼联更适合哈兰德？

这位世界上最有前途的年轻天才之一已经离开奥地利前往德国，尽管红魔对他垂涎三尺。

冬季转会窗口尚未开启，但这位欧洲顶尖的年轻天才之一已经在一场拉锯战中找到了一家新俱乐部。

哈兰德席卷了欧冠联赛，成为首位连续五场比赛进球的年轻球员。然而，尽管这位挪威人在6场小组赛中攻入8球，但萨尔斯堡红牛队却未能进入淘汰赛阶段。

萨尔茨堡排名第三，落后于利物浦和那不勒斯，获得欧罗巴联赛席位。但哈兰德在以2000万欧元(1700万英镑/ 2200万美元)的价格加盟多特蒙德后，他将继续留在欧冠联赛。

这家德甲俱乐部面临着来自莱比锡和曼联的激烈竞争，索尔斯克亚希望哈兰德能够留在欧罗巴联赛，但选择来到老特拉福德而不是萨尔斯堡。

索尔斯克亚说：“我不会对这些猜测发表评论，他知道自己想做什么，也知道自己要做什么，所以我不必给其他球队的球员任何建议。”

许多红魔球迷对于要签下这位在本赛季各项赛事中22场比赛攻进28球员感到兴奋，但对于这位职业生涯还未踢满100场比赛的球员来说，在19岁转投曼联似乎是一个错误的决定。

萨尔茨堡体育主管克里斯托夫·弗罗因德最初表示，他认为哈兰德离开俱乐部太早了，但他透露哈兰德在12月初前往德国与莱比锡和多特蒙德进行了会面。

弗罗因德告诉记者：“我们参与了所有的讨论，当然，我们知道哈兰德在莱比锡和多特蒙德。”

“萨尔斯堡的每个人都想给他最好的。”

对哈兰德来说最好的是他能得到足够的比赛时间来发展和帮助他发掘自身潜力。

因此，多特蒙德比曼联更适合这名年轻球员。

老特拉福德已经有了一名天才少年前锋，他将会更经常地出现在首发阵容中。

梅森·格林伍德是红魔本赛季产量第三高的射手，在所有比赛中攻进8球。在索尔斯克亚手下下，他在2019- 2020赛季只获得9次首发机会，其中只有两次是在英超。

索尔斯克亚说了很多关于培养年轻球员和给青训球员机会的积极事情，但是这位青训球员的比赛时间更多的是联赛杯和欧罗巴联赛，而不是英超联赛。

现在曼联已经进入了欧罗巴联赛的淘汰赛阶段，而索尔斯克亚为争夺下赛季的欧冠联赛席位所承受的压力也越来越大，所以对于年轻球员来说，这样的机会可能会越来越少。

在多特蒙德，哈兰德将有更直接的方式进入一线队。

帕科是俱乐部的主力前锋，但他的整个职业生涯都在与伤病作斗争，自8月以来本赛季还没有踢满过90分钟。

因此，法夫尔经常使用罗伊斯或者格策出任九号位。

因为他们的阵容中没有合适的前锋。

然后，哈兰德将能立即填补多特蒙德的进攻漏洞。

他也不会后悔在职业生涯的这个阶段错过加盟曼联的机会

如果转会到老特拉福德，他很有可能会成为加盟红魔后未能带来影响力的年轻天才球员名单上的一员。

德佩在曼联的日子里只进了两个球，尽管他当时是欧洲最炙手可热的年轻球员之一。18个月后他离开曼联加盟里昂，在那里他取得了巨大的成功。

即使是那些留在老特拉福德经受住风暴的球员也很难成功。

2015年，马夏尔从摩纳哥转会而来，成为身价最高的球员。尽管他在2019- 2020赛季攻进了10球，但他的状态一直不稳定，最近还被俱乐部传奇人物吉格斯点名批评。

吉格斯在英超官方网站上说：“他很有天赋，他也不是一个坏孩子，但他的问题是总是看起来无精打采，他看起来很随意，好像一点也不介意。”

这是哈兰德在老特拉福德会受到的关注。比赛时间有限，但每周都要有顶级的表现。

毫无疑问，哈兰德有一天会成为曼联的一名出色的球员，但他现在加盟多特蒙德对他的职业生涯来说是最好的，而他肯定能在多特蒙德获得比赛机会和进步。