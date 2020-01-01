为什么维尔纳需要威廉和佩德罗留在切尔西？

蓝军在签下这名德国王牌的过程中取得了巨大的成功，但是他们进入前四的希望取决于两名合同即将到期的球员。

蒂莫·维尔纳转会切尔西现在是正式达成了，但是这次转会并没有消除围绕兰帕德目前阵容的不确定性。

蓝军球迷对维尔纳将于7月转会斯坦福桥的消息感到欢欣鼓舞，这名4750万英镑的签约者决定不参加8月莱比锡剩余的欧冠比赛。

考虑到切尔西的进球问题，这位德国前锋的到来还不够快。事实上，兰帕德非常希望维尔纳现在就能上场，因为他可能会失去两名关键的攻击手。

其他球队

在这个月底合同到期后，佩德罗和威廉都可以自由离开切尔西。

佩德罗已经同意加盟罗马，而威廉的下一步行动还不清楚。

然而，切尔西显然更希望看到双方都能留在西伦敦直到2019-20赛季结束，这一赛季由于疫情而被推迟到夏天结束。

“我们希望他们续约（短期）。”兰帕德在周五接受记者采访时说：“当然，我们必须低下头，努力工作，尽我们所能完成这个赛季。”

“但他们对我们来说显然是两个重要的球员，如果我们在赛季结束时不能留住他们，那将是非常不幸的。”

事实上，在这套年轻的阵容的争四过程中，他们的经验将被证明是无价。

佩德罗这个赛季很挣扎，但是这位前巴塞罗那边锋仍然是切尔西队中获得荣誉最多的球员。

他有一种胜利的心态，正如兰帕德在三月足总杯战胜利物浦的比赛中所指出的那样，佩德罗对他周围的人有着巨大的积极影响。

“他的职业道德非常出色，球员们都很尊敬他，因为他在比赛中所做的一切。”蓝军主帅热情地说：“本赛季的某些时候对他来说很困难。在赛季开始的时候，他还在队里，但是由于受伤，他离开了一段时间。

“但是他表现出来的，尤其是最近，是对训练的渴望。他看起来很机灵，总是出主意，用他的肢体语言鼓舞每个人。他是一个具有感染力的角色，在本赛季结束之前，他都是我们最重要的球员之一。”

因此，考虑到切尔西7月份繁忙的日程安排，如果佩德罗在6月30日离开，这将是一个打击。

而威廉的离开会更具破坏性。

巴西人在他效力的7年里有时会被指责不稳定，但他是继塔米·亚伯拉罕之后在2019-20赛季切尔西最好的攻击手。

事实上，只有亚伯拉罕（15球）在所有比赛中比威廉进了更多的球，威廉在37场比赛中进了7个球。

更重要的是，这位桑巴军团球星的助攻（6次）比他的任何队友都多，创造的机会也最多（73次）。

切尔西有很多令人兴奋的年轻球员，包括卡勒姆·哈德森-奥多伊和克里斯蒂安·普利西奇，他们都被伤病困扰了。

然而，这些数据清楚地表明，威廉在弥补去年夏天离队的阿扎尔方面做得最好。

“我们都知道他的控球能力。”兰帕德说：“但他的无球跑位对于卡勒姆·哈德森-奥多伊、克里斯蒂安·普里西奇和其他年轻球员来说是一个很好的例子，他们认为比赛的唯一部分就是传球或射门。”

“在他的触球和快速的脚步方面，他确实拥有典型的巴西天赋，但在比赛中无私的一面是我评价球员的理想起点，他以绝对的谦虚和出色的努力工作。”

“和他一起工作很愉快，他是帮助年轻球员的经验丰富的球员之一。”

当然，哈基姆·齐耶赫将在这个夏天和维尔纳一起到来，以增强兰帕德的进攻能力，这意味着切尔西的未来是光明的。

现在才是问题所在。

维尔纳可能愿意放弃参加8月份的欧冠，但他肯定不想错过下赛季与切尔西的欧冠比赛。

所以，就像斯坦福桥的其他人一样，他希望佩德罗和威廉留下来为兰帕德提供一个完美的礼物：前四。