为什么热苏斯的曼城生涯已经来到了十字路口

本周末，加布里埃尔-热苏斯回到了他最著名的曼城进球的现场。

时间回拨到2018年，这位巴西前锋效仿他的导师塞尔吉奥-阿圭罗，在赛季最后一轮在伤停补时阶段打进一球，帮助球队取得胜利。

不过，这一次他在南安普敦第94分钟的进球并没有帮助球队赢得英超联赛冠军——因为曼城一个多月前就基本确定会夺冠了。

然而，热苏斯在圣玛丽球场的绝杀让曼城以100分结束了2017-18赛季的征程，从而为有史以来最伟大的英超球队之一在史书上赢得了一个位置。

热苏斯冷静地射门引发了疯狂的庆祝，他在客场球迷面前撕下了自己的球衣，两边是他的队友和兴奋的替补球员，而瓜迪奥拉则高兴地朝天空挥拳。

一个完全统治性的超级赛季被画上了一个感叹号。

瓜迪奥拉说道："也许这个记录会被打破，但这会很困难。”

在球员通道里，21岁的热苏斯对他最后时刻的进球感到非常兴奋，他开始用英语进行赛后采访，然后突然大笑起来，又转回到他的母语葡萄牙语。

他说道："我很高兴能打进这个球，但要感谢球队所有人的付出。”

三年过去了，他现在能用英语流利地接受采访，而且常常非常诚实。不过，只要得到称赞，他总会很快地将功劳归于队友。

然而，现在人们对热苏斯的职业生涯发展感到担忧。

热苏斯和斯特林一样，合同只剩下18个月，解决他的未来是俱乐部的一个优先事项。

马赫雷斯和京多安的合同也将在2023年到期，但两人届时都已经32岁。然而，热苏斯届时只有27岁，应该刚刚达到他职业生涯的黄金时期。

他一直都有很多追求者。

尤文图斯经常与他传出绯闻，而意甲冠军国米也在去年夏天和热苏斯联系到一起。

然而，也有人认为热苏斯的工资对意大利顶级俱乐部来说太高了。

目前，耶稣仍然是瓜迪奥拉计划中的一部分，他在本赛季的英超比赛中首发次数超过一半，他在英超和欧冠一共出场22次，因为感染新冠而错过其中两场。

曼城今夏引进前锋也不太可能影响到他的未来，因为本赛季初，瓜迪奥拉就决定将他更多地放在边锋位置上。

这次位置的调整很有效，本赛季曼城队内只有坎塞洛的助攻数比热苏斯更多，热苏斯也承认他更喜欢在没有进球压力的情况下比赛。

曼城的进球来源很分散，本赛季他们已经有18个不同的球员破门，热苏斯是一个有威胁的进攻单位的一部分，其中7名球员贡献了5个或更多的进球。

这个位置似乎总是很适合热苏斯，他在2019-2020赛季欧冠联赛主客场对阵皇马的表现证明了这一点。

热苏斯在十月份接受采访时说道：“我在国家队踢了两年边锋。在帕尔梅拉斯一线队，我一开始也是踢边锋的，来到曼城后我也偶尔客串这个角色，我认为我在这里踢得不错。”

“我可以冲击对手身后，控制皮球，送出传球和传中，帮助球队防守，所以一切都很好，这很适合我的比赛风格。”

但曼城的首发位置竞争很激烈，热苏斯并非总是能在竞争中取胜。

在上赛季杀入欧冠决赛的过程中，热苏斯在16强首回合对阵门兴的比赛后就再为进入过首发。

激烈的竞争是曼城的常态，不过，现在感觉是他进行评估的好时机。

五年前的本周，热苏斯在2-2战平热刺的比赛中完成了他的曼城首秀，在那场比赛中，他最后时刻的绝杀因为稍稍越位而被取消。

他在赛季中途加入球队，在经历跖骨骨折后，他在11场比赛中打进7球。

阿圭罗在队内的位置当时受到了严重的威胁，也许阿圭罗从他们的竞争中学到了最多的东西，因为这迫使他增加自己在比赛中的逼抢力度和工作投入度。

当然，大多数前锋都很难与阿圭罗的效率相提并论，但热苏斯219次出场打进88球仍然是一个不错的成绩单。

"今天我穿上曼城球衣已经五年了。能够成为这个俱乐部历史的一部分，我感到高兴和自豪。加油，曼城！”热苏斯本周在社交媒体上自豪地写道。

热苏斯显然仍在享受他在曼城的生活，但随着他的合同即将到期，他在俱乐部的未来仍然笼罩在不确定性中。