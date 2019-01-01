为什么波比邓肯和利物浦的关系突然破裂了？

这位18岁前锋的经纪人在周三对俱乐部发动了一场非同寻常的攻击，这让红军既惊讶又失望。

可以说邓肯和利物浦的蜜月期已经结束了。

曾经看似浪漫的返乡之旅，在突然爆发的情况下，变成了最混乱的争吵。

怎么会这样呢?

最近几周有传言说俱乐部和18岁的前锋之间的关系并不好。

关于租借申请被拒绝的报道，以及周一晚上邓肯在南安普顿缺席U23阵容，都表明至少有一个问题需要解决。

但没有人，尤其是利物浦，预见到这一点。

邓肯经纪人Saif Rubie周三发表的声明令人瞩目。

他对利物浦提出了多个指责，其中最严重的是，俱乐部犯有“精神欺凌”和“毁掉这名少年的生活”的错误，青训负责人亚历克斯•英格索普和体育总监迈克尔•爱德华兹、都受到了严厉批评。

这些指责都是通过推特发出，这是一个最公开的平台。邓肯本人转发了这条声明，不过他后来删除了。他很聪明，有考虑到内容。

当然，利物浦否认了这些指责，并在周三下午晚些时候发表了他们自己的声明。不出所料，他们的措辞更为谨慎。

声明称：“意识到这是从媒体发表出的未加说明的评论和毫无根据的指责，并对此感到失望”，但拒绝参与“不准确的猜测、煽动性言论或公开言论”。

声明还称，不会有进一步的评论，尽管最后还写道:“不过，我们将继续努力，与球员私下交流，以找到最符合各方利益的解决方案。”

希望如此。

有消息称，利物浦对邓肯和他的团队选择这条路感到惊讶和担忧。

这名少年是红军传奇人物杰拉德的堂兄弟，在青训学院的工作人员和队友中很受欢迎，他在梅尔伍德留下了足够好的印象，在克洛普的一线队赢得过季前赛的上场时间。

他在7月对特兰米尔的友谊赛中进球，并在当月晚些时候的三场美国之旅中亮相。

所有人都说，他在训练和比赛中的表现堪称楷模。

不过，这是一段没有启发性的插曲，对于一个刚开始职业生涯的天才年轻球员来说，这不会有什么好处。

其经纪人的声明提到了球员所承受的“压力”和“严重的心理健康问题”，无论你对经纪人的行为有何看法，或者你对他在社交媒体上的表现有何看法，无论现在还是以后，我们在做出判断时都应该牢记这一点。

错误建议和决定并不等于他是坏人。

利物浦的问题在于，或者至少其中一个问题是，球员认为自己已经准备好为一线队的比赛而战，而且他认为在安菲尔德不会出现这样的机会。

这个月有三家俱乐部提出租借邓肯，其中两家来自佛罗伦萨，另一家来自丹麦的诺兹亚兰，他们有明年夏天购买邓肯的选择权。

所有这些租借报价都被拒绝。

这似乎是本周这次事件的催化剂，其经纪人不仅要面对利物浦、爱德华兹和英格尔索普，还卷入了与红军传奇人物卡拉格的社交媒体争论中，后者敦促邓肯在为时已晚之前好好挽救自己的职业生涯。

邓肯，请记住，在与前俱乐部曼城发生矛盾之后，他已经失去了其短暂职业生涯中最好的时光。

他在5月份告诉够力足球：“有时很难度过难关，曼城一直在拖延我的注册时间，我什么也做不了。

“有其他的俱乐部来找我，但我唯一想加入的俱乐部是利物浦。”

少年时代的红色，他在柯克比的第一个赛季带来了进球，进步和成功。

他的进球超过30个，巴里·莱塔斯手下的U18青年队自2007年以来首次赢得青年足总杯(邓肯在决赛中进球)，同事仅仅因为净胜球差就错失U18联赛冠军。他和保罗·格拉泽尔的合作是青年赛事中最令人兴奋的搭档之一。

事情变化得真快。

由于在特兰米尔一线队的十字韧带受伤，格拉泽尔将缺席本赛季的大部分比赛。由于种种原因，看起来邓肯的回归之路也很漫长。

本来不应该这样。