为什么梅西、内马尔、博格巴等球员在国家队过得更开心？

梅西在巴黎和布宜诺斯艾利斯受到的对待的对比，对这位阿根廷超级明星来说是不言而喻的。

他在法国首都的最后一场比赛，就在巴黎圣日耳曼在欧冠中被皇家马德里淘汰之后，王子公园球场的球迷对他疯狂发出嘘声。

即便随后3-0击败波尔多也无法平息球迷对这位老将，以及其队友内马尔的恶意。

但是上周五，梅西经历了一次相当不同的热情欢迎。博卡青年的糖果盒球场是这个星球上最令人回味的、充满激情的球场之一，它为阿根廷的偶像献上了令人震惊的欢呼，震动了这个风景如画的老球场的每一个角落，而梅西也用一个进球和坚实的表现回报了球迷的喜爱，阿根廷以三球击败了委内瑞拉。

两场3-0的胜利，但每场比赛背后的故事都不尽相同。梅西感觉到了家乡球迷对他的爱，这是他在巴黎受到冷遇后的一股新鲜空气；他不是唯一一个在俱乐部比赛变得过分的时候向国家队寻求庇护的足球运动员。

"这里有一个很棒的团体。球迷们非常爱我，他们越来越多地向我展示这一点。我非常感激，"这位34岁的球员在获胜后告诉记者。

"每次我来到阿根廷，这都能帮助到我。在赢得美洲杯之后更是如此。一切都很自然，在球场上也更容易，胜利有助于使一切变得更美好和更容易。"

而在巴西大胜智利的比赛中，内马尔用一个进球将他在巴黎的困境抛诸脑后，他也提出了一个几乎相同的观点。

"座无虚席的马拉卡纳球场激励着我，座无虚席的马拉卡纳球场推动着我去做这一切，它给了我快乐，"这位球员对巴西足协电视台说道。

"这是一种巨大的快乐。今天球迷们制造的气氛对于推动我们更进一步至关重要。"

这种庇护的感觉绝不是南美独有的。在大西洋的另一边，卢克-肖和保罗-博格巴都很感激能逃离曼联这个大坑，哪怕只是短短的几天，而两人因其坦率而招致的批评只能证明这种评论是正确的。

虽然样本量很小，但可以得出一个结论：即使对许多足球精英来说，俱乐部比赛正在变得令人窒息，有毒，几乎无法忍受。

问题的一部分显然是顶级球队所要求的超人的身体上的努力。效力巴萨的最后一个赛季，梅西在俱乐部和国家队一共踢了60场比赛，而本赛季，他也可能突破40场大关，据称，他在巴黎的比赛中总是没有用尽全力。

内马尔自己反复出现的伤病问题至少可以部分归结为每周多场比赛导致的结果，再加上他在几乎每场比赛中都要忍受对手的凶狠铲抢。博格巴和卢克-肖在他们的职业生涯中也多次出现伤病，本赛季他们都错过了许多比赛。

俱乐部赛程太密集，普通球员根本无法保持健康，世界球员工会FIFPro在2021年的一份报告（这份报告至今仍被忽视）中指出了这个问题，该报告呼吁引入强制休赛期，以保护球员的健康。

可以说，像巴黎和曼联这样的俱乐部对球员的要求甚至更高，在那里，失败是不可容忍的，明星们每次上场都要发挥出他们的最佳状态。

即使像拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基这样完美和可靠的职业球员也被批评所影响，他在2021年告诉《泰晤士报》：“很多人忘记了我们是人类，我们不是机器，我们不能每天都以最高水平的表现来比赛。”

"对于足球和年轻球员来说，这将是一个大问题，要保持多年的巅峰状态，因为现在，也许未来两年，这种情况将会很极端：有这么多大型赛事。"

当然，身体方面只占问题的一部分，特别是在新冠疫情的阴影下。FIFPro在2017年首次警告说，职业足球运动员的抑郁症和焦虑症问题猖獗，病例比例远远高于普通人群，由于疫情对球员的限制和后续要求，这个问题可能只会恶化。

正如运动心理学家丹-亚伯拉罕告诉The Athletic："如果你现在的球员看到比赛列表，看到拥挤的赛程，也知道他们在夏天没有喘息的机会，你可以开始认为这种情况是'我将没有时间休息，我不确定我能应付'。”

除了这种已经令人筋疲力尽的前景之外，还需要不断地满足球迷获得成功的欲望，以及当球员落败时受到的谩骂，这些谩骂要么来自看台，要么来自社交媒体上恶毒的、匿名的账户，其中还夹杂着个人攻击或种族歧视。

这也不是一个仅限于欧洲大俱乐部的问题。

阿根廷独立队的多明戈-布兰科本周透露，在被自家球迷攻击后，他不得不服用抗焦虑药物，甚至在紧张的合同谈判中遭到死亡威胁。

与此同时，在巴西，一连串野蛮的球迷袭击球员的事件已经导致一些人住院，还有许多人恳求当局提供更多保护。

足球最吸引人的方面之一是它能在眨眼间发生变化。

当然，就在不久前，梅西的命运还在天平的另一端：他在巴塞罗那被奉为半神，但在阿根廷国内却受到不小的不信任和批评。

挫败感甚至导致他在2016年宣布退出国家队，但随后他又改变了自己的决定。

不过，顶级球星在国家队寻求庇护的事实应该被视为对俱乐部比赛的警告，而那些负责人似乎没有注意到这些信号，则更应该警惕。

每年都有更多的比赛，赌注更大，接受失败的余地更小。在这种情况下，梅西、内马尔、博格巴、卢克-肖等人在其他地方过得更开心，这应该不足为奇。