为什么曼联选择了滕哈赫 而不是波切蒂诺？

最后，曼联只剩下两个选择。毛里西奥-波切蒂诺还是埃里克-滕哈赫？

这位知名的前英超联赛主教练对阵"神秘"的荷兰人，后者在过去几年里彻底改变了阿贾克斯。

仅仅用了一轮正式的面试，滕哈赫就成为了领先的候选人，因为他用他让曼联重回巅峰的计划打动了约翰-默塔夫和达伦-弗莱彻，而在寻帅过程中领先了一段时间的波切蒂诺则被挤到了第二位。

最初，曼联的选帅名单上有四个人，塞维利亚的洛佩特吉和西班牙国家队主教练路易斯-恩里克也在竞争之列。

图赫尔、安切洛蒂等人也被考虑过，但由于各种障碍，从未作为具体的选择。

然而，到了4月初，四个选择已经变成了一个，曼联高层已经确定了滕哈赫，他的任命在昨天得到了确认。

据了解，当默塔夫和弗莱彻飞往阿姆斯特丹进行正式面试时，这位52岁的教练给他们留下了相当深刻的印象。

这两个人领导了这个过程，他们被他的激情、活力和对巨大挑战的热情所打动，这个挑战就是让曼联再次争夺主要荣誉。

他严格的管理手段也很明显，他明确指出了俱乐部内部需要改进的部门和其他领域。

本周，曼联球探系统的两位负责人马塞尔-布特和吉姆-劳勒宣布，在分别服务了俱乐部8年和16年之后，将在本赛季结束时离开。

虽然消息人士说这些决定不是由滕哈赫作出的，但他们的离开是老特拉福德重组和重建的第一批离职者。

而且，不仅仅是俱乐部员工将面临风险——球队也需要进行大规模的清理。

球员们的首选教练是波切蒂诺，一些资深球员认为他们会在这位前热刺老板的指导下茁壮成长。

然而，消息人士说，在面试过程中，滕哈赫是董事会的一致选择，尽管一些球员有不同的想法，但 高层相信滕哈赫有能力和远见，这是重建的下一个阶段所需要的。

俱乐部新任首席执行官理查德-阿诺德在滕哈赫的正式面试后会见了他，并给他盖了章，虽然朗尼克坚持说他没有参与决策过程，但在他参与的招聘会议上，这位德国教练也被询问了意见。

俱乐部的消息来源透露，滕哈赫是"与俱乐部的身份和战略最接近"的候选人，他对改善和发展年轻球员的承诺也被认为是一个重要的优点。

他注重进攻的比赛风格也很吸引人。

荷兰人曾公开谈论过他对瓜迪奥拉的钦佩，承认这位曼城老板影响了他的足球哲学。

虽然消息人士质疑财务因素在滕哈赫的任命中发挥了作用的说法，但对曼联来说，只需要向阿贾克斯支付160万英镑的补偿费是很有吸引力的，因为将波切蒂诺从巴黎圣日耳曼挖走的成本要高得多。

同时，任命的时间对于那些参与招聘过程的人来说非常关键，消息人士透露，曼联决心在赛季结束前与他们的新主帅达成协议。

据够力足球了解，俱乐部一直在推进他们的转会进程，并且已经为每个优先补强位置列出了引援名单。

中场、前锋和后卫都在补强名单中，滕哈赫将能够对选择的目标做出决定，同时也提出了自己的选择。

不过，这是一个带有一定风险的任命。对于所有围绕滕哈赫即将到来的喧嚣和兴奋，我们需要承认他以前从未在英超联赛中工作过，这一点与波切蒂诺不同。

然而，俱乐部消息人士认为，滕哈赫的其他属性足够强大，可以确保他在英格兰的经验不足不会成为问题。

默塔夫表示："在这次任命前与埃里克的谈话中，我们对他让曼联回到我们想要的竞争水平的长期愿景以及他实现这一目标的动力和决心印象深刻。"

只有时间能证明他是否有能力让曼联走出目前的困境，但人们相信现在没有比他更合适的人选了。