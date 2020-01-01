为什么曼联是唯一对B费有兴趣的豪门球队？

葡萄牙体育的中场球员被吹捧为世界级的天才，但是没有其他的球队想要签下这名25岁的球员。

布鲁诺·费尔南德斯已经接近加盟曼联了，但是关于他转会的问题还是有很多。

这名25岁的葡萄牙人去年夏天曾被传会转会到英格兰，但最终没有成功。据说开价在6000万英镑(7800万美元)到8000万英镑(91美元)之间，但是，不管是什么价格，都不足以吸引热刺或曼联来做这笔交易。

从那以后，两家俱乐部的情况都发生了变化。

最引人注目的是，热刺在11月用穆里尼奥替换了波切蒂诺。他们的新老板从来都不反对引进一名与他的“超级经纪人”豪尔赫·门德斯有联系的球员，后者似乎已经卷入了费尔南德斯事件。

然而，热刺却决定签下另一个来自本菲卡的费尔南德斯来解决他们的中场问题。在赛季结束后合同到期的克里斯蒂安·埃里克森，很有可能离开去国际米兰，为新球员腾出位置。

当热刺在中场处理他们自己的转会问题时，曼联看到他们的情况在恶化。

首先，斯科特·麦克托米奈受伤。这位23岁的苏格兰人本赛季一直是曼联最好的中场球员，但是他的韧带问题会让他缺席几个月。

除此之外，保罗·博格巴还不断地鼓捣着想要离开球队。到目前为止，他是曼联最有天赋的球员，如果他有机会转会到其他地方，他显然不愿意留在老特拉福德。目前，他被困在曼彻斯特，但由于手术的原因，他不得不坐在场边。

这些伤病让曼联愿意在费尔南德斯身上赌一把。但还有其他因素。

曼联在英超联赛中排名第五。虽然他们仅落后切尔西5分。

这是一场曼联输不起的比赛。在收入方面有数千万英镑的风险，而确保重返冠军联赛将大大提高曼联在今年夏天招募世界级球员的希望。

埃德·伍德沃德和马特·贾奇将有更好的机会说服顶级球员，他们可以通过加盟曼联来充实他们的奖杯陈列柜——而不仅仅是他们的银行账户。

还有另外一个原因，曼联现在希望引进费尔南德斯来增加他们进入前四的机会。

伍德沃德发现，他的执行副董事长职位面临压力。不只是来自球迷，格雷泽家族内部也有可能。

支持者们已经厌倦了伍德沃德的不佳表现、漫无目的的转会政策和组织变革。所有者也会意识到收入的增长已经开始停滞。

伍德沃德的位置应该受到威胁，不仅因为他不能赢得老特拉福德的人心，还因为他的方法不能像其他人一样为他的老板赚到那么多钱。一次成功的签约可以激励曼联取得更大的成功，并提高他在媒体、老板和支持者中的地位。

然而，费尔南德斯的签约是否正确还有待观察。曼联对在夏天得到这名葡萄牙国脚持保留意见。他被认为让出球权太多，在进攻位置上承担太多风险。

最后，曼联认为费尔南德斯不值这个价钱。因此，丹尼尔•利维(Daniel Levy)也拒绝支付如此高昂的费用，也就不足为奇了。他选择了租借吉奥瓦尼·洛·塞尔索，希望得到一名比费尔南德斯年轻的球员，他只有23岁，已经在西班牙更高级别中踢球了。

很明显，没有其他的顶级联赛球队对此感兴趣。瓜迪奥拉希望他的曼城球员能守住球，让对手筋疲力尽，这意味着费尔南德斯的高风险战术不利于加泰罗尼亚人的战术。

至于利物浦，尤尔根·克洛普的中场三名球员需要将进攻和防守结合起来，而费尔南德斯在葡萄牙体育则不需要这样做。因此，对费尔南德斯被束之高阁有了财务上和战术上的合理解释。

然而，当其他球队有理由不采取行动的时候，他们中没有一个处在曼联的位置上；在恐慌的边缘，球迷转向反对行政首脑和老板。他们可能会在没有欧冠的情况下度过又一个赛季，而赞助商可能会向其他俱乐部寻求更好的投资回报。

曼联周三晚上在老特拉福德的足总杯重赛中击败了狼队，这也许是在一月转会市场做出如此大动作的另一个原因。

马库斯·拉斯福德在遭遇伤病离场之前只客串了一小段时间。杰西·林加德被作为他的替代者被换上场。曼联的赛程变得越来越拥挤，这一点是可以信赖的。

曼联必须为费尔南德斯转会的最大原因是他们对球员的数量和质量都极度渴望。而费尔南德斯就是那个罕见的人。

他是一名仍有提升空间的球员——这是格雷泽做买卖的先决条件。他在葡萄牙体育陷入财政困境后他在转会市场上变得可能，他们愿意做一笔交易，这会让嘉奇和伍德沃德的日子好过一些。

他也能在曼联极度缺乏的位置上踢球，那种有能力带领球队的有活力的中场球员已经群龙无首很久了。