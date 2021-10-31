为什么曼联在《足球经理2022》中的名字变成了“Man UFC”？

有趣的是，红魔不会以我们所熟知的样貌出现在游戏中——够力足球今天来给大家解释原因

俱乐部许可问题意味着，足球游戏使用假名以避免潜在纠纷的历史是悠久的。

Konami的《实况足球》系列让“Naldarinho”等“Man Red”球员大受欢迎，但现在基本上已经没有这种问题了。

然而，足球游戏中仍有许多假名，如FIFA的“皮埃蒙特足球俱乐部”(Piemonte Calcio)，现在，曼联在《足球经理2022》中已正式更名为“Man UFC”。

曼联之所以在《足球经理2022》中被改名为“Man UFC”，是因为曼联与《足球经理》游戏制作方之间的法律纠纷。

该俱乐部于2020年5月对游戏发行商世嘉和开发商体育互动提起诉讼，称他们侵犯了商标。

虽然世嘉和体育互动坚称，他们在游戏中使用俱乐部的名字不需要许可，但他们在2021年8月证实将作出妥协。

《足球经理》官推写道：“曼联和世嘉已经达成和解，友好地解决他们关于足球经理的商标争端。双方都很高兴解决这个问题，双方都感到满意。”

“从FM22开始，曼联足球俱乐部将被命名为‘曼彻斯特UFC’或‘Man UFC’。这些名称的改变纯粹是为了解决争议。”

“世嘉和体育互动坚持认为，使用‘曼联’这个名字不需要许可，但已经做出了改变，以示友好，这样双方都可以继续前进。”

曼联并不是唯一一家在《足球经理》游戏中没有真名的俱乐部，尤文图斯在2019年与Konami达成独家协议后，在《足球经理》中就更名为“泽布雷”。

巴西俱乐部则被缩写为三个字母的版本，所以弗拉门戈变成了FLA，瓦斯科达伽马变成了VDG。

除此之外，授权还存在其他弊端。例如，奥利弗-卡恩在游戏中一直被称为“延斯-马斯特曼”，而日本和德国国家队则不会召集真正的球员。

那么在《足球经理2022》中，曼联会有真实球员吗？

有。虽然在《足球经理2022》中，曼联的名字被改了，但俱乐部的其他方面仍然反映了现实。

因此，他们仍然穿着红色球衣，在老特拉福德踢主场比赛，并拥有一支由C罗、B费和格林伍德等天才球员组成的球队。

那么我们有什么办法能修改俱乐部的名称吗？

在《足球经理2022》中得到球员和俱乐部的真实名字是有可能做到的，但这需要一点技术。

像SortItOutSI和FMScout这样的网站提供一些可以下载的文件，玩家下载后可根据网站指导对游戏进行修改。