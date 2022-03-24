“为什么我不能达到布冯和诺伊尔的水平？”——NXGN候选人斯罗尼纳渴望成为世界最佳门将

加布里埃尔-斯洛尼纳感到被比较的压力是可以理解的。谁能责怪他呢？年仅17岁的斯洛尼纳已经被贴上了足坛的下一个伟大门将的标签。

他已经被视作美国男子足球国家队的未来之星，是美国足球传统位置的继承人。

他是芝加哥足球正在进行的复兴的一部分，一个家乡的孩子作为球队毫无疑问的头号门将，帮助一个沉睡的足球城市重新获得活力。

他也与欧洲的一些顶级俱乐部传出了绯闻，据传尤文图斯和曼联在看到他在2021年大放异彩后，均有意签下这位少年门将。

然后是那些比较，那些将他比作下一个布冯或诺伊尔的比较。

对大多数人来说，所有这些进入你的生活将是难以处理的。

但是，令人惊讶的是，斯洛尼纳有点急于回应这些比较。他带着兴奋但同时又冷静的方法去做这些事。他并不害怕谈论这些比较，也不担心把额外的压力放在自己的肩膀上。

因为斯罗尼纳明白，如果他想成为下一个布冯或诺伊尔，他就必须以某种特定的方式做事。

而且，别搞错了，斯洛尼纳确实想成为下一个布冯或诺伊尔。

斯罗尼纳告诉够力足球："我把这些压力当作动力，既然我已经被比作他们了，为什么我不能达到那个水平？”

"我现在能做什么事情来达到那个水平？我可以在我的比赛中增加什么额外的内容，以便开始像他们那样踢球，达到他们现在的水平？”

"被比作他们是一种难以置信的荣誉，看到我的名字和他们的名字放在一起，这很疯狂，因为他们是世界上最顶尖的门将。”

"他们已经取得了许多重大成就，我希望在我的职业生涯中，我也能做到。"

像许多门将一样，斯罗尼纳一开始踢这个位置是出于球队需要。在一个波兰裔美国家庭中长大的他，被亲切地称为加加，他在很小的时候就喜欢上了足球这项运动。

斯洛尼纳从小身材高大，虽然还没有达到如今这主宰大联盟的6英尺4英寸的怪物身形，但仍然足够高大，足以成为一个统领队伍的领袖。

因此，自然而然地，他被安排去守门，而且没过多久，他就爱上了门将位置。

他说道："我不记得我第一次踢球的时候，但我一直记得，当你年轻的时候踢球，球门是如此之小，所以我基本上是覆盖了整个球门。对我来说，扑罚球是如此容易，因为孩子们无处可射！"

"我想我只是爱上了扑救，让人们跑过来祝贺我的扑救，这就是让我爱上当守门员的原因。只是不断地做出这些扑救，并在球场上做到我能做到的最好，这就是我爱上当门将的原因。"

14岁时，斯洛尼纳签署了他的第一份职业合同，使他成为大联盟历史上第二年轻的职业球员，仅次于弗雷迪-阿杜。然后，在今年8月，年仅17岁的斯洛尼纳成为大联盟历史上最年轻的首发门将。

那场比赛——芝加哥火焰0-0战平纽约FC——证明了未来的事情，因为斯洛尼纳知道他不可能被任何事情所淹没。

他说道："我觉得自己完全准备好了。从一月份开始，从季前赛的第一天开始，我就在做我需要做的所有工作。我不断地投入工作，以确保我为任何时刻做好准备，从4月的第一场比赛开始，我就做好了准备。”

"我在训练前和训练后不断地努力工作，看电影，确保如果我需要在那个时间框架内的任何时候被球队征召，自己会做好准备。”

"所以8月4日对我来说是一个正常的日子。显然，我要完成我的首秀，但我需要保持冷静的头脑，保持谦虚，只看当下，保持专注，并相信我所做的工作会让我为比赛做好准备。"

那一天可能是正常的，但斯洛尼纳的生活在此后的几个月里绝对不是正常的。

他已经成为芝加哥火焰的头号球星，迄今已出场14次，在6月他的18岁生日前，他还会有更多出场机会。

他还被征召参加美国男子国家队的训练营，尽管他还没有完成国家队首秀，因此他仍有资格代表波兰国家队出场。

他也是唯一一个被列入NXGN 2022名单的门将，这意味着他被认为是世界足坛中50名最佳青少年球员之一。

然后是那些比较和那些转会传闻。甚至在他完成他的第一个大联盟赛季之前，斯洛尼纳就与世界上一些最大的俱乐部联系在一起。

这些俱乐部看到的是一个能够在最高水平赛事中踢球的门将。他有令人难以置信的体型，但他的速度很快。他已经证明了自己是一个非常好的普就这，尽管在大联盟面对的是几乎两倍于他年龄的球员，但他似乎从来没有被这压倒过。

"他让我想起了年轻的布冯，"美国国家队的传奇球星托尼-莫拉在2022赛季前在Sirius XM上说道。"你看他的身体，你看他的动作。”

"布冯在帕尔马的时候，我也在那里，我在那里训练了四个月，和布冯一起训练，这些年来我一直和他保持着朋友关系。”

"他是一个你知道会通过任何方法来克服困难的人，这就是我从斯洛尼纳身上看到的东西，也是我从芝加哥火焰内部和周围的每个人那里听到的东西。”

"我看的是晋升途径，我认为他的晋升途径是在未来24个月内，他将去欧洲，他需要去欧洲。"

斯洛尼纳的想法与莫拉的话差不多，至少在工作态度上是这样的，这是斯洛尼纳多次提到的一个话题：他渴望比其他所有人都努力。

"我想在今年赢得大联盟杯，"他说道。"我想和芝加哥火焰一路走下去，在年底举起那个奖杯。”

"我希望今年至少有16次零封，这是一个很高的要求。这对我的后卫、我的整个团队和我自己来说都是一个很高的要求，但我相信我今年可以做到。”

"我认为大联盟的零封记录大约是14场或15场，所以我每天都会努力工作，确保我尽我所能继续成长并帮助我的球队，因为，只要你不失球，你就不可能输掉比赛。”

"我认为为自己制定这些目标是很重要的，有一些东西可以促使你每天更加努力工作。"

通过短短四场比赛，斯洛尼纳3次次零封对手。现在距离16场零封可能还很远，但你不得不说，这个少年有了一个相当好的开局。

关于斯罗尼纳，最重要的是要记住：这只是一个开始。在门将这个球员往往要到30岁以后才能达到巅峰的位置上，斯洛尼纳的职业生涯才刚刚开始。

他有崇高的目标：零封、奖杯、成为历史上最好的球员之一。显然，这些目标中的一些需要比其他目标更长的时间来实现。

但斯洛尼纳有足够的时间和渴望，因为他希望证明自己有资格与那些传奇相比。

他说道："这是为自己设定的一个令人难以置信的目标，但是，就像相信自己有一天会成功一样，不断地向你的储物柜添加东西，向每个人询问信息，利用好每个人，把每个人都当作老师，从每个小人物那里学习每一件小事，你可以用来改善你的日常生活和表现。”

"要达到这个水平，你可以做的事情范围很大，但显然最重要的是在比赛日当他的表现，因为这是大家看到的。”

"因此，这只是不断地工作，并在每一天付出你的全部，因为你知道在一天结束时，这些工作是将你与其他人分开的原因。”

"不断地把自己与其他人分开，在你和其他人之间建立起这种差距，才是会把你推向顶端，走向伟大的因素。"