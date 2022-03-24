“为什么我不能达到布冯和诺伊尔的水平？”——NXGN候选人斯罗尼纳渴望成为世界最佳门将

Ryan Tolmich
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这名17岁的年轻人自从进入芝加哥火焰一线队以来就给人留下了深刻的印象，为自己赢得了与足坛的伟大门将相比较的机会

加布里埃尔-斯洛尼纳感到被比较的压力是可以理解的。谁能责怪他呢？年仅17岁的斯洛尼纳已经被贴上了足坛的下一个伟大门将的标签。

他已经被视作美国男子足球国家队的未来之星，是美国足球传统位置的继承人。

他是芝加哥足球正在进行的复兴的一部分，一个家乡的孩子作为球队毫无疑问的头号门将，帮助一个沉睡的足球城市重新获得活力。

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他也与欧洲的一些顶级俱乐部传出了绯闻，据传尤文图斯和曼联在看到他在2021年大放异彩后，均有意签下这位少年门将。

然后是那些比较，那些将他比作下一个布冯或诺伊尔的比较。

对大多数人来说，所有这些进入你的生活将是难以处理的。

但是，令人惊讶的是，斯洛尼纳有点急于回应这些比较。他带着兴奋但同时又冷静的方法去做这些事。他并不害怕谈论这些比较，也不担心把额外的压力放在自己的肩膀上。

因为斯罗尼纳明白，如果他想成为下一个布冯或诺伊尔，他就必须以某种特定的方式做事。

而且，别搞错了，斯洛尼纳确实想成为下一个布冯或诺伊尔。

斯罗尼纳告诉够力足球："我把这些压力当作动力，既然我已经被比作他们了，为什么我不能达到那个水平？”

"我现在能做什么事情来达到那个水平？我可以在我的比赛中增加什么额外的内容，以便开始像他们那样踢球，达到他们现在的水平？”

"被比作他们是一种难以置信的荣誉，看到我的名字和他们的名字放在一起，这很疯狂，因为他们是世界上最顶尖的门将。”

"他们已经取得了许多重大成就，我希望在我的职业生涯中，我也能做到。"

像许多门将一样，斯罗尼纳一开始踢这个位置是出于球队需要。在一个波兰裔美国家庭中长大的他，被亲切地称为加加，他在很小的时候就喜欢上了足球这项运动。

斯洛尼纳从小身材高大，虽然还没有达到如今这主宰大联盟的6英尺4英寸的怪物身形，但仍然足够高大，足以成为一个统领队伍的领袖。

因此，自然而然地，他被安排去守门，而且没过多久，他就爱上了门将位置。

他说道："我不记得我第一次踢球的时候，但我一直记得，当你年轻的时候踢球，球门是如此之小，所以我基本上是覆盖了整个球门。对我来说，扑罚球是如此容易，因为孩子们无处可射！"

"我想我只是爱上了扑救，让人们跑过来祝贺我的扑救，这就是让我爱上当守门员的原因。只是不断地做出这些扑救，并在球场上做到我能做到的最好，这就是我爱上当门将的原因。"

14岁时，斯洛尼纳签署了他的第一份职业合同，使他成为大联盟历史上第二年轻的职业球员，仅次于弗雷迪-阿杜。然后，在今年8月，年仅17岁的斯洛尼纳成为大联盟历史上最年轻的首发门将。

那场比赛——芝加哥火焰0-0战平纽约FC——证明了未来的事情，因为斯洛尼纳知道他不可能被任何事情所淹没。

他说道："我觉得自己完全准备好了。从一月份开始，从季前赛的第一天开始，我就在做我需要做的所有工作。我不断地投入工作，以确保我为任何时刻做好准备，从4月的第一场比赛开始，我就做好了准备。”

"我在训练前和训练后不断地努力工作，看电影，确保如果我需要在那个时间框架内的任何时候被球队征召，自己会做好准备。”

"所以8月4日对我来说是一个正常的日子。显然，我要完成我的首秀，但我需要保持冷静的头脑，保持谦虚，只看当下，保持专注，并相信我所做的工作会让我为比赛做好准备。"

那一天可能是正常的，但斯洛尼纳的生活在此后的几个月里绝对不是正常的。

他已经成为芝加哥火焰的头号球星，迄今已出场14次，在6月他的18岁生日前，他还会有更多出场机会。

他还被征召参加美国男子国家队的训练营，尽管他还没有完成国家队首秀，因此他仍有资格代表波兰国家队出场。

他也是唯一一个被列入NXGN 2022名单的门将，这意味着他被认为是世界足坛中50名最佳青少年球员之一。

然后是那些比较和那些转会传闻。甚至在他完成他的第一个大联盟赛季之前，斯洛尼纳就与世界上一些最大的俱乐部联系在一起。

这些俱乐部看到的是一个能够在最高水平赛事中踢球的门将。他有令人难以置信的体型，但他的速度很快。他已经证明了自己是一个非常好的普就这，尽管在大联盟面对的是几乎两倍于他年龄的球员，但他似乎从来没有被这压倒过。

"他让我想起了年轻的布冯，"美国国家队的传奇球星托尼-莫拉在2022赛季前在Sirius XM上说道。"你看他的身体，你看他的动作。”

"布冯在帕尔马的时候，我也在那里，我在那里训练了四个月，和布冯一起训练，这些年来我一直和他保持着朋友关系。”

"他是一个你知道会通过任何方法来克服困难的人，这就是我从斯洛尼纳身上看到的东西，也是我从芝加哥火焰内部和周围的每个人那里听到的东西。”

"我看的是晋升途径，我认为他的晋升途径是在未来24个月内，他将去欧洲，他需要去欧洲。"

斯洛尼纳的想法与莫拉的话差不多，至少在工作态度上是这样的，这是斯洛尼纳多次提到的一个话题：他渴望比其他所有人都努力。

"我想在今年赢得大联盟杯，"他说道。"我想和芝加哥火焰一路走下去，在年底举起那个奖杯。”

"我希望今年至少有16次零封，这是一个很高的要求。这对我的后卫、我的整个团队和我自己来说都是一个很高的要求，但我相信我今年可以做到。”

"我认为大联盟的零封记录大约是14场或15场，所以我每天都会努力工作，确保我尽我所能继续成长并帮助我的球队，因为，只要你不失球，你就不可能输掉比赛。”

"我认为为自己制定这些目标是很重要的，有一些东西可以促使你每天更加努力工作。"

通过短短四场比赛，斯洛尼纳3次次零封对手。现在距离16场零封可能还很远，但你不得不说，这个少年有了一个相当好的开局。

关于斯罗尼纳，最重要的是要记住：这只是一个开始。在门将这个球员往往要到30岁以后才能达到巅峰的位置上，斯洛尼纳的职业生涯才刚刚开始。

他有崇高的目标：零封、奖杯、成为历史上最好的球员之一。显然，这些目标中的一些需要比其他目标更长的时间来实现。

但斯洛尼纳有足够的时间和渴望，因为他希望证明自己有资格与那些传奇相比。

他说道："这是为自己设定的一个令人难以置信的目标，但是，就像相信自己有一天会成功一样，不断地向你的储物柜添加东西，向每个人询问信息，利用好每个人，把每个人都当作老师，从每个小人物那里学习每一件小事，你可以用来改善你的日常生活和表现。”

"要达到这个水平，你可以做的事情范围很大，但显然最重要的是在比赛日当他的表现，因为这是大家看到的。”

"因此，这只是不断地工作，并在每一天付出你的全部，因为你知道在一天结束时，这些工作是将你与其他人分开的原因。”

"不断地把自己与其他人分开，在你和其他人之间建立起这种差距，才是会把你推向顶端，走向伟大的因素。"