为什么巴萨应该认真对待欧联 并以赢下这座冠军为目标？

随着巴塞罗那在欧冠被淘汰的事实尘埃落定，对欧联的抱怨和贬低正在减少。

许多坚持认为他们宁愿直接从欧联被淘汰的球迷，在球队主场迎战那不勒斯的比赛中改变了他们的观点。

那不勒斯的到来有助于改变球迷的想法，因为这创造了一场有吸引力的对决，一场实际上有意义的马拉多纳德比，而不像本赛季早些时候巴萨去沙特阿拉伯面对博卡青年踢的那场友谊赛。

然而，除了这场不可否认的华丽对决之外，巴萨有很多充分的理由去严肃考虑赢得这项冠军。

在从欧冠、西班牙超级杯和国王杯中失败后，哈维不想在掌舵100多天后浪费第四次获得奖杯的机会。

去年夏天，巴萨主席拉波尔塔警告说："失败会带来后果，"哈维已经明确表示他有一个目标。

他直截了当地说道："我们是巴萨，我们必须赢、赢、赢。”

到目前为止，他的球队并没有一直赢，俱乐部的情况正在改善，但很缓慢。

欧联为巴萨提供了他们本赛季获得冠军的最后机会；以显示俱乐部的项目正在向前发展。

在连续17个赛季进入欧冠淘汰赛之后，降级的耻辱性刺痛只能通过在他们的新猎场取得胜利来抚平。

赢得欧联也将保证他们进入下赛季的欧洲冠军联赛，这是球队无法从西甲联赛目前的形势中得到保证的。

对马德里竞技的闪亮胜利，帮助巴萨自赛季第三周以来首次攀升至第四位，但紧随其后的是对西班牙人更令人失望的平局。

卢克-德容在伤停补时阶段的一击确保了巴萨继续排名第四，与马竞同积39分，落后于第三名皇家贝蒂斯的43分，与50分的塞维利亚和54分的领头羊皇家马德里仍有一定差距。

皇家社会和比利亚雷亚尔正在紧追巴萨，他们必须战斗到最后才能保住自己的位置。

哈维说道：“我们的主要目标是在下个赛季重返欧冠联赛，有两种方法可以做到：在西甲联赛中获得前四名或赢得欧联冠军。”

额外的比赛也给了教练更多的机会来决定什么是前进的方向，展望下个赛季及未来。

虽然对阵那不勒斯的比赛将看到巴萨被逼到极限，但如果巴萨晋级，在随后的几轮比赛中可能会有机会进行试验，也许可以用双后腰系统来替代布斯克茨，或者在中场尝试埃里克-加西亚。

一月份签下的阿达马-特劳雷、费兰-托雷斯和奥巴梅扬都已经被球队注册，这些比赛也会让他们有更多的时间在前场磨合。

后者在阿森纳被雪藏两个月后，也需要比赛时间来适应节奏。奥巴梅扬在2013年代表多特蒙德对阵那不勒斯时打进了他的第一个欧战进球。

对加维和尼科-冈萨雷斯等人来说，参加比赛将是一次有益的经验，例如，在欧战淘汰赛之夜在马拉多纳球场比赛，感受到随之而来的压力。

即使是佩德里也将获得重要的经验，尽管他踢球和说话都已经很成熟，但他仍然是个少年。

他在比赛前夕说道："我们将带着强烈的竞争意识和求胜的欲望进入欧联。那不勒斯有一个出色的中场，我了解法比安-鲁伊斯，这将是一场美丽的比赛。"

巴塞罗那的"黄金一代"近年来在这种场合失去了勇气——罗马、利物浦、里斯本——所以提前磨合年轻人并不是坏事。

如果他们一路走来并举起奖杯，这可能是这些年轻人一起赢得的第一座冠军。

他们可能会尝到成功的滋味，并决定他们喜欢它。也许下一支伟大的巴塞罗那队将从这里开始。