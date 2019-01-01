为什么尤文应该抛弃博格巴 投资德里赫特

由于法国人的踢球风格是否与萨里的风格相匹配还存在疑问，尤文最好还是把注意力集中在这位荷兰神童身上。

曼联犯了一个代价高昂的错误，在2012年让博格巴免费离开。然而，用8900万英镑(1.13亿美元)把他买回来后的情况更糟。

然而，从曼联的角度来看，这不仅仅是一个令人困惑的转会。在博格巴看来也没有多大意义。

这名中场球员的经纪人拉伊奥拉此前一直坚称，他离开尤文图斯只会去加盟一家“绝对顶级”的俱乐部。相反，他搬到了老特拉福德，这个曾经辉煌的俱乐部在传奇教练弗格森爵士离开后陷入了艰难时期，现在已经摇摇欲坠。

在最好的情况下，人们可以把博格巴回到曼彻斯特形容为一项激动人心的事业，一次令人钦佩的尝试，试图解决他在激烈的环境中离开的俱乐部的一些未完成的事务。在最坏的情况下，这只不过是一次商业冒险，对博格巴、拉伊奥拉和曼联来说，这是一次有利可图的赚钱活动。

当然，“博格巴回来了”更像是一场盛事，而不是一场足球转会，一场荣耀的品牌发布，阿迪达斯用一段社交媒体音乐视频来庆祝与曼联达成的历史性协议，视频中有他们的客户、说唱歌手Stormzy。

但最终，事实证明，这对博格巴来说是一场旷日持久的公关灾难，他在日本的宣传之旅中宣布有意在其他地方寻求“新的挑战”，这完全符合博格巴在曼彻斯特的时光。

很明显，许多曼联球迷将会因为看到他的离去而松一口气。

博格巴的一系列戏剧性行为已经变得如此令人愤怒，如此令人厌烦，以至于现在甚至有越来越多的人同情被中伤的前红魔主教练穆里尼奥。在他们一起工作的时候，穆里尼奥曾多次与这位法国人发生冲突。

最引人瞩目的是，一个在不幸的时间点发布的令人误解的社交媒体内容，以及博格巴臭名昭著的坚持从伯恩利的比赛后坐着由一位专职司机驾驶劳斯莱斯轿车回家，而不是跟随球队坐大巴——一个引人注目的事件,促使穆里尼奥好笑地称这位26岁的为“阁下”。

那么，考虑到过去三年发生的一切，尤文图斯为什么会考虑把他带回来呢?

或者，更准确地说，这位老妇人为什么要考虑支付1.5亿英镑的转会费，以及据说每年1500万英镑的工资(税前3000万英镑)，击败皇家马德里去签下他呢?

首先也是最重要的，如果尤文能够签下博格巴，他们相信这在财政和体育事业方面都是有意义的。

作为一家俱乐部，他们痴迷于赢得冠军联赛。这就是他们去年签下C罗的原因，他们认为签下一名33岁的前锋有两个理由：第一，葡萄牙人已经被证明是赢家，他的身体状况仍然处于最佳状态；其次，这名前锋是一个全球性的现象，这意味着仅仅与“CR7”品牌联系在一起就能提升尤文的商业吸引力。

在这方面，收购博格巴只会提升尤文的形象。他还将和自由转会的拉姆塞一起，为上赛季在进攻端表现不佳的中场再添进球。

的确，值得记住的是，罗纳尔多是斑马军团在2018-19赛季欧冠淘汰赛中唯一进球的球员。博格巴无疑将在这方面提供帮助。毕竟，他完成了迄今为止最多产的赛季：在各项赛事中打进16球。

然而，他还能为尤文提供什么呢?

正如豪尔赫·瓦尔达诺在评价皇马对博格巴的兴趣时所指出的那样，“他不是一个在球队建设中做出很大贡献的球员。”在这种背景下，他真的适合萨里错综复杂的比赛风格吗?

然而，没有人比尤文图斯更了解博格巴的优缺点。他们从经验中知道他能做什么，不能做什么。

是他们意识到了他不是一名10号位的球员；他太不守纪律，不能打防守型中场;他唯一真正有效的位置是在三人中场的左边。

在萨里喜欢的4-3-3阵型，他们将再次部署他。在如此肤浅的层面上，一切看起来是完美的搭配。但是有人想知道博格巴是否真的会在一脚和两脚触球的球队中取得成功。

他喜欢在球场上为所欲为，而这样的角色通常不太适应“萨里足球”。正如专家杰米·卡拉格去年指出的那样，博格巴根本无法融入巴萨，因为他们传球短促、速度很快。

当人们认为拉齐奥的主力米林科维奇-萨维奇的身价应该只有他的一半，而意大利伟大的新希望扎尼奥罗的身价将只有他的四分之一时，他在萨里手下的表现可能会显得格格不入，这将使他成为一场没有必要的1.5亿英镑的豪赌。

更重要的是，尤文图斯准备以自由转会的方式签下巴黎圣日耳曼流浪者阿德里安·拉比奥。在这种情况下，他是一个值得冒险的球员——不像博格巴。

拉比奥可以解决尤文迫切需要更多中场球员的问题，同时也可以腾出资金来赢得与阿贾克斯队长德利赫特的竞争，这将解决斑马军团同样迫切需要振兴的他们老化的后防线。

基耶利尼将在今年夏天年满35岁，而现年32岁的莱昂纳多·博努奇自一年前从米兰回到都灵以来也一直在苦苦挣扎。在他们身后，只有达尼埃尔·鲁加尼，他还没有成长为尤文所希望的后卫——即使和他在恩波利的前老板萨里重聚或许能够开启他的职业生涯。

热那亚的克里斯蒂安·罗梅罗和萨索洛的梅里赫·德米拉尔都有可能在这个夏天签约，但是尤文急需一名像德里赫特这样的顶级中卫来稳定上赛季在欧洲暴露出许多问题的后防线。

荷兰人的报价也只有博格巴的一半，尤文已经接近以7000万欧元(6300万英镑/ 8000万美元)的价格签下这名19岁球员。

除了战术和财务方面的担忧，博格巴的连贯性和集中力也是一个问题。

在穆里尼奥离开后，曼联球迷在上个赛季的六个星期里发现，当他全神贯注，充满动力的时候，他几乎是不可阻挡的。然而，他经常在俱乐部一些最重要的比赛中缺席。

当然，穆里尼奥对博格巴的评价是有偏见的，但有趣的是，听到他说，这位法国国脚在2018年世界杯上看起来如此不同的原因是因为他没有了通常的外部干扰。

他在ESPN上解释说：“我认为世界杯是像他这样的球员发挥最好水平的最佳场所。为什么？因为整个队伍在一个封闭的环境里呆上一个月，他只能想着足球。”

在人们对博格巴的比赛的普遍批评中，说他是卡拉格曾经说过的那种“要么9/10要么4/10”的球员。博格巴没有中间地带。我不认为你能围绕着他建立一个团队，因为他容易太受打击和错过重要时刻了。”

当然，相反的观点是尤文不会围绕他建立一支球队。

罗纳尔多是毋庸置疑的球星，而皮亚尼奇很可能会负责中场的指挥；就是“若日尼奥的那个角色”，如果你愿意这么认为。

因此，博格巴不会被要求去管理比赛，而仅仅是用他突然爆发的创造性来影响比赛。

这是他在都灵的第一段时间里泰然自若地完成过的工作，当时他和老奸巨猾的皮尔洛以及勇往直前的比达尔并肩作战。

当然，《博格巴回来了：第二部分》在都灵会比在曼彻斯特好得多。他会加入一支更好的球队，被更好的球员包围，为更好的教练效力。

然而，最困难的部分可能是再次说服尤文的投资人相信他值得如此巨额的投资。

拉比奥即将签署一份价值700万欧元(600万英镑/ 800万美元)的合同，而德里赫特的年薪将达到1500万欧元(1340万英镑/ 1710万美元)左右。

因此，尤文无法承受在博格巴身上押下1.5亿英镑的赌注。让皇马得到他吧。不要和曼联犯同样的错误。

关注德里赫特。他代表着未来。博格巴则已属于过去。