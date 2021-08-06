为什么尤文图斯新援凯奥-若热可能会是C罗的最佳拍档

这位19岁的球员在桑托斯崭露头角后，已经表现出了巨大的成熟度，他无私的风格和出色的进球能力让他脱颖而出

皇家马德里很少会在转会目标上失败，但最终，银河战舰不得不承认在长期追逐内马尔的过程中失败了。

让内马尔和C罗在伯纳乌并肩作战的梦想从未实现，而当这位五届金球奖得主在2018年从西班牙首都转战尤文图斯时，他们让内马尔和C罗连线的最后希望也破灭了。

现在，尤文图斯已经在马德里未能做到的方面取得了成功，他们将为罗纳尔多配上下一个来自桑托斯青训学院的天才少年。更重要的是，他们已经锁定了今夏最好的一笔交易。19岁的凯奥-若热在本周三于都灵接受了俱乐部体检，尤文和桑托斯同意以300万欧元完成这笔交易。

对于这位被誉为巴西最有前途的年轻球员之一来说，300万欧元的价格很便宜。过去18个月，他已席卷南美，但由于拒绝与桑托斯续约，他和许多球迷的关系疏远了。离队前他只剩下12个月合同，基本上是逼着俱乐部出售自己。

尤文图斯在这笔转会中几乎没有什么损失，他们击败了米兰和本菲卡签下了若热。若热将作为斑马军团的第四前锋，排在C罗、迪巴拉和莫拉塔之后，他有时间适应新环境，几乎没有压力。尽管如此，这位少年还是为尤文带来了一些不同的东西。

虽然人们不可避免地会将若热拿来与内马尔进行比较，但在球场上，若热扮演着一个更靠近中路、更具牺牲精神的角色，他持球是为了与队友配合，而不是强行为自己创造机会。

若热在去年的南美解放者杯中出场12次，打进5球，充分证明自己也是有进球能力的。

桑托斯主帅费尔南多-迪尼兹最近在新闻发布会上说道：“虽然若热还很年轻，但他踢得越来越成熟，当他踢球时，他看起来像一个27岁的人。”

“他是一名非常了解自己角色的球员，这就是为什么有几支欧洲球队在追求他。除了了解自己的角色外，他也非常有自信。”

正如迪尼兹所说，尽管若热很年轻，但他在处理压力方面有着丰富的经验。

若热是桑托斯历史上第六年轻的登场球员，他在16岁的时候就完成一线队首秀，去年由于疫情关系，南美解放者杯的赛程异常艰苦，但若热一点也没有被吓到，在决赛输球后，若热一直尝试稳住军心，而当时桑托斯俱乐部内乱不止，经济状况糟糕的他们不得不出售大量关键球员，例如委内瑞拉国脚耶弗森-索特尔多。

他的前教练、带领桑托斯打进南美解放者杯决赛的库卡，让若热成为了球队的基石，库卡在一月份时说道：“我们对若热很满意。”

“他不仅仅关心进球，他在战术方面也做得很好，他在锋线上领导着我们的球队。”

从理论上讲，若热似乎是C罗的完美辅助。

不管周围的情况如何，C罗都有可能进球，而通常情况下，这位葡萄牙巨星会在锋线搭档更具奉献精神时踢出最好的表现。

皇马的本泽马，和尤文首个赛季的曼朱基奇，这些出色的球员都非常了解这一点，他们给了C罗在前场发挥作用的条件。

若热当然还远未达到那样的水平，但如果他能充分利用自己的一线队机会，那么他对尤文主帅阿莱格里来说会是一个有趣的选择。

另外，对年轻的若热来说，没有什么比C罗这样的巨星更好的导师了。