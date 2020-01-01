为什么图安泽贝将留在曼联？他是红魔的未来！

这位22岁的年轻中卫不需要担心自己在老特拉福德的未来，他是球队未来的领袖。

阿克塞尔·图恩泽贝可能只是一位22岁的年轻人，但他已经被视为曼联的领袖人物。

这位年轻中后卫在老特拉福德一步步成长，在今年9月对阵罗奇代尔的卡拉宝杯的比赛中，年轻的图安泽贝曾被主帅授予了队长袖标，这是他走向成熟的标志。

在去年夏天的季前赛中，索尔斯克亚称赞图安泽贝是“俱乐部的未来”，不过这名后卫本赛季的上场时间并不多，截至目前他只在各项赛事中总共出场了10次，其中有7次首发。

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实际上，图安泽贝本赛季的出场时间受限主要还是受到了自己去年秋天臀部受伤的影响。不过在他痊愈之后，球队又已经引进了哈里·马奎尔，索尔斯克亚更倾向于使用后者与林德洛夫的组合。

图安泽贝在去年夏天的热身赛中给人们留下了深刻印象，并下定决心要继续留在红魔为自己的位置而战，而不是选择再次被球队外租。

在上赛季租借效力阿斯顿维拉期间，图安泽贝就已经证明了自己有能力成为一位拥有稳定位置的英超首发球员，他在“维拉人”升级的过程中起到了关键作用，受到了主帅迪恩·史密斯的高度赞扬。

随着夏季转会窗口的临近，图安泽贝可能会面临另一个艰难的决定。有一些声音认为曼联需要再引进一位新中卫，但索尔斯克亚今夏的主要引援任务还是在其他位置，这是一种正确的做法。

的确，曼联的后防曾经很薄弱且缺兵少将，但现在一切都不同了，这条防线现在已经开始了良性竞争。林德洛夫本赛季开局阶段的表现并不稳定，但他和马奎尔的组合是近期曼联保持9场零失球的关键。

与此同时，挪威人还迎来了拜利的回归，而这位科特迪瓦国脚自伤愈归队后给人们留下了深刻的印象。拜利的复苏，以及林德洛夫和马奎尔稳固的组合，意味着图安泽贝并没有太多机会挤掉他们，充分发挥自己的作用。

不过，这并不意味着曼联将放弃图安泽贝。

前曼联中卫韦斯·布朗在接受够力足球的采访时表示：“当你只是坐在替补席上或者无法参加比赛时，这总是很困难的。但当你的位置出现时，你要忍气吞声，努力拼搏并竭尽全力地去工作。”

“图安泽贝是一名出色的球员，当他上场时，他肯定会踢得很棒，这给教练带来了麻烦。”

索尔斯克亚是曼联前进的关键。这名年轻的后卫和自己的教练关系很好，他相信这位前曼联射手为自己制定的计划。他只需要看看他在一线队中的位置，就能知道自己有多么被高度重视了。

虽然菲尔·琼斯一直在努力争取进入首发名单中，但他甚至没能在上周随队前往奥地利对战林茨，再一次被排除在了球队欧联杯淘汰赛的大名单之外。相比较而言，图安泽贝在没有受伤的情况下，一直是索尔斯克亚的优先选择。

在赛季开始阶段，索尔斯克亚就已经做出了决定，他将图安泽贝的出场顺序放在了英格兰国脚的之前。他让这位小将在对阵对阵罗奇代尔的比赛中出任队长，这是曼联主帅发出的一个明确信号，表明图安泽贝是老特拉福德重建计划的关键部分。

“图安泽贝是一名正在成长中的队长，他是一位领袖——为什么不把队长袖标交给这样的年轻球员呢？”索尔斯克亚在谈及自己当时的决定时表示。

“我们知道我们可以把队长袖标交给罗梅罗，我们也可以把它交给给博格巴。这没问题，他们以前都当过队长。但交给图安泽贝也是可以的，他本人喜欢这样的安排。这只是让他知道我们对他信任的一种方式。”

图安泽贝近期赞扬了索尔斯克亚对球队的管理，而对阵罗奇代尔的比赛将会让图安泽贝相信自己在曼联有着长久的未来。

很长一段时间以来，曼联都在为中卫搭档头疼，不知道用什么组合才能很好的保护门将德赫亚，但在索尔斯克亚接手红魔帅位一年后，这似乎已经不再是一个需要优先考虑的问题了。

这也意味着，图安泽贝不需要太过担心球队将在今夏引进其他中卫，不用担心自己的出场时间被进一步挤压来进一步挤压。因为他知道，只要自己端正态度等待机会，终将迎来证明自己的机会。