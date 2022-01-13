为什么同时送走阿里和恩东贝莱 对热刺来说不是坏事？

周日，当恩东贝莱缓缓离开托特纳姆热刺球场时，一片嘘声很可能预示着他的热刺生涯已经结束。

有一些事情你是无法逆转的。

2019年，当恩东贝莱以创俱乐部纪录的5400万英镑价格从里昂来到热刺时，这笔交易被认为是超值的，尽管价格很高。

在人们看来，时任主帅波切蒂诺带来了一个出色、能抗压的全能中场；那种扭动和盘带的能力，他可以自己突破防线，并为一个在最后12场联赛中只得到11分的球队带回了紧迫感。

但这位法国国脚从未在热刺起飞过，在这两年半的时间里，他只是非常短暂地展示了自己的真实水平，在这两年半的时间里，四位不同的主帅——波切蒂诺、穆里尼奥、努诺，以及现在的孔蒂——都试图让他融入一线队，但都失败了。

而对于另一名热刺中场阿里来说，结局并不那么火爆，但这位曾经被认为是世界上最好的年轻球员之一的人也被广泛预计将在本月离开热刺，尽管可能只是租借离队，因为他已经完全不在孔蒂的计划中了。

德勒可能只花了球队500万英镑转会费，正如球迷们在看台上的呼喊，但就他现在的价值而言，与巴黎圣日耳曼在2020年夏天感兴趣时相比，其身价下跌与恩东贝莱的情况相似。

两名具有巨大潜力的球员离开热刺是一个重要的时刻，象征性地结束了一个时代，开始了孔蒂的新时代；这个新时代的特点为努力工作、纪律和战术机械化，而这是这两名球员所缺乏的。

个人主义在孔蒂手下根本不是一个选项。这一点，而不是有意识的缺乏努力，是将阿里和恩东贝莱与那些在孔蒂手下蓬勃发展的人区分开来的原因，例如斯基普和戴尔等人。

这不是天赋的问题，不是一个将风险降到最低的问题，也不是一个谨慎传球的问题，即使在旁观者看来，斯基普或温克斯的存在与恩东贝莱和阿里没有什么不同，但这仅仅是关于倾听和遵循精确指示的问题。

这就是埃里克森和法布雷加斯在孔蒂手下分别为国米和切尔西所做的事情。两人作为球员都在孔蒂手下得到了提高，都创造了他们职业生涯中最好的进球和助攻数据，并且都赢得了联赛冠军。

法布雷加斯的例子对托特纳姆的未来有特别的意义。当孔蒂执教切尔西时，他引入了一种战术思想，这种思想后来在英超联赛的前半部分蔓延开来；那就是将球队的用球方式机械化，对传球和移动模式进行细致的指导。

对于孔蒂来说——就像克洛普、瓜迪奥拉和图赫尔，仅举三例——必须球员遵循他的准确指示。这为控球创造了一种结构，使球队能够以非常快的速度移动，并通过预先设定的动作将对手拉扯，在训练中勤奋练习，直到这些动作成为本能——与更多传统教练组织防守的方式相同。

法布雷加斯在行动上变得更加机械化，但关键是他并没有停止制造机会，同时也让人看得很享受。他和五年后在国米的埃里克森都花了很长时间来适应，但最后都成为孔蒂的关键球员。

可悲的是，这似乎不会发生在恩东贝莱或阿里身上，主教练已经看到了足够的东西，并决定把他们打入冷宫。

阿里似乎总是不适合孔蒂，就像他不适合穆里尼奥和努诺一样，他们两人都是在后场踢球，依靠反击，阿里的风格不可能发挥作用。

他是环境的受害者，但也许他现在也应该适应他独特的比赛风格了。

世界上还有人像阿里一样吗？还有谁作为10号球员，但作为一个进球者，在中锋身后活动时最有效？

他并不适合现代比赛中的任何战术体系，而且作为一个几乎完全靠本能工作的球员，难怪孔蒂无法容纳他。

努诺使用阿里作为8号球员的不成功实验将被孔蒂仔细检查，而这位25岁的球员没有在狭小空间带球的能力，也没有速度，无法胜任两个内锋的角色之一。在3-5-2或3-4-2-1的阵型中，阿里根本没有自己的位置。

恩东贝莱应该有更强的适应力，但在历任主教练的带领下，他表现出个人主义的倾向，似乎与球队的目标背道而驰。

他经常试图独自冲破防线，似乎不习惯在一个系统内平静地比赛。

不幸的是，这意味着他毋庸置疑的天赋成为一种奢侈，当信心下降时，他就会变得默默无闻。比这更糟糕的是，他的态度问题似乎正在加速他的退出。

当孔蒂第一次来到这里时，人们希望恩东贝莱终于得到了一个合适的教练，来把他塑造成一个更高效和更稳定的足球运动员，然而，在孔蒂执教后的几个星期内，他就告诉记者：恩东贝莱必须明白有一个团队，他必须融入这个团队。

如果这是一个警告信号，那么周日对莫雷坎比的比赛中发脾气就是恩东贝莱不能接受挑战的明确证据。

看到这两名球员离开，热刺球迷将感到痛苦的失望，但反过来说，这也是一个好兆头，这是孔蒂将要求对事业、对集体做出承诺的证据。

这也证明了孔蒂对严格的结构化进攻的坚定信念，这是他在尤文图斯、国米和切尔西不可思议的成功的标志。如果热刺球迷的梦想是挑战英超联赛冠军，那么孔蒂是他们所希望的最好的主帅。

而其代价是同时告别俱乐部创纪录的签约球员和近年来最受崇拜的热刺球员之一。