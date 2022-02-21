为什么切尔西看起来不像世界最佳球队？图赫尔的借口无法解释队伍的表现

瓜迪奥拉上周驳斥了关于曼城是世界上最好的球队的说法，他坚持认为这个头衔属于切尔西。

切尔西在世俱杯击败了帕尔梅拉斯，获得了罗曼-阿布拉莫维奇在斯坦福桥的20年中唯一没有获得过的奖杯。

因此，在周六与水晶宫的英超联赛中，他们的球衣首次被印上了"世界冠军"的标志。

然而，切尔西在塞尔赫斯特公园看清了现实。

事实上，虽然图赫尔的球队可能取得了1-0的胜利，但他们看起来一点也不像地球上最好的球队。

在鲁迪格、蒂亚戈-席尔瓦和克里斯滕森出色的最后防守下，齐耶赫在最后时刻才取得进球，为客场作战的蓝军拿到一场胜利。

无论如何，切尔西都不能说他们贡献了一场积极的表现。

队史标王卢卡库在90分钟内仅触球7次，越位次数多于射门次数。

这是自2003-04赛季OPTA开始记录此类数据以来，英超球员单场联赛的最低触球纪录。

当事后被问及这一令人震惊的统计数据对卢卡库和他的球队来说意味着什么时，图赫尔告诉记者："我不太确定我是否有一个好的答案。”

"我不知道这说明了什么，数据表明卢卡库显然没有参与到比赛其中，而且今天无法造成影响。”

"但我不确定这是否说明了我们总体上的问题。"

当然不仅仅是卢卡库表现挣扎，普利西奇和哈弗茨都没能带来威胁，直到齐耶赫提供了另一个神奇的时刻，在此之前，他已经有一个进球因为越位而被裁定无效。

几乎在整个赛季中，切尔西的进攻一直表现不佳。

切尔西在2021-22赛季中共有363次射门，这在一定程度上落后于排在他们前面的两支球队，曼城（459）和利物浦（483）。

这个数据只比曼联多一点，这就强调了一点，蓝军之所以在积分榜上排名第三，是因为他们有出色的后防线。

当然，人们曾经说过，防守赢得冠军，但随着瓜迪奥拉和克洛普在英格兰足球中设立了新的标准，现在的进攻也同样重要。

在现代比赛中，个人素质无法替代英超这两支顶级球队所倡导的自动化进攻。

所有这一切都意味着，不稳定的切尔西已经看起来像一支杯赛球队，因为图赫尔还没有找到一种方法来释放他所掌握的攻击人才的才华。

自从11月连续战胜莱斯特城和尤文图斯以来，切尔西就没有产生过流畅的进攻表现，当时他们在英超联赛和欧洲冠军联赛小组中都是第一名。

从那时起，他们进入了一个螺旋式下降的阶段，图赫尔和斯坦福桥的其他幕后人员将其归咎于新冠疫情的爆发。

但令人担忧的是，切尔西现在看起来仍然不对劲。他们有一整周的时间来准备客战水晶宫的比赛，但他们的比赛明显缺乏新鲜感。

当被够力足球问及球队的疲软表现时，图赫尔有一些解释。

"我们经历了30度的温差，"他说道。"我们有六名球员因为飞机上的空调而感冒。”

"我们还有来自阿布扎比的时差，由于温差和时差，没有球员能在阿布扎比睡个好觉。”

"所以，如果你认为我们有一个正常的星期来准备比赛，我可以直接告诉你，不是这样的。我们此刻正在努力生存，你可以看到这一点。”

"如果你去参加世俱杯并想为切尔西赢得比赛，会有很大的压力。球员们给自己施加了很多压力，然后我们已经四个星期没有踢英超联赛了。”

"这是一个巨大而奇怪的组合，有很多原因导致我们踢得不好，所以我对自己的表现没有太多期待。”

"然后，阿斯皮利奎塔在训练中与发生了一些问题，而奥多伊也不得不离开训练。”

"我知道我们可以踢得更好，也知道我们想踢得更好。但我们在防守上很稳固，很有纪律。”

"我们在中场休息时告诉队员们不要失去信心，要像在杯赛中一样继续前进；也许这一次机会会到来，而这个机会将是决定性的。"

但事实上，图赫尔的借口并不能完全解释为什么球队在联赛中的表现不达标，以及他的攻击手表现不佳。

俱乐部在夏季转会窗口可能必须做出无情的决定，因为事实是，蓝军有一个充满昂贵球员的阵容，但切尔西甚至没有接近成为英格兰最好的球队，更不用说世界上最好的球队。