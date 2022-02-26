为什么兰帕德的埃弗顿现在处于真正的降级危险当中

热刺3-2战胜曼城是本赛季最精彩的故事之一，这场比赛使英超的冠军争夺战再次产生悬念，必然使其他英超联赛的新闻沦为注脚。

然而，在其他任何一个周末，头条新闻都是保级大战开始了。

沃特福德和伯恩利的胜利延续了这四支降级热门球队最近令人惊讶的状态，大多数人原本都认为他们会是本赛季的降级大热。

在他们过去的五场比赛中，纽卡斯尔、诺维奇城、沃特福德和伯恩利取得了7胜6平的成绩，从一共20场比赛中获得了26分。

突然间，利兹联、布伦特福德和埃弗顿都紧张地看着自己的身后，最让这些俱乐部担心的是，底层四强的好状态看起来将继续下去。

这四支俱乐部以各自的方式，在正确的时间得到了他们的战术。

沃特福德1-0战胜阿斯顿维拉是第一个迹象，表明霍奇森久经考验的方法会有成效。

他的训练课是出了名的枯燥和重复，涉及到一个小时又一个小时的防守阵型训练，球员们在4-4-2中换位——在任何时候都要保持紧凑。

因此，第一场胜利——第一次证明这种乏味是值得的——对沃特福德来说是一个巨大的时刻。

在赛季剩余的时间里，他们将遵循霍奇森的简单方法：稳坐后方，放弃球权和领地意识，并邀请对手尝试穿透球队那顽固的防线。

在这个基础上，球队简单的反击策略将涉及到为边锋伊曼纽尔-丹尼斯和伊斯梅拉-萨尔送出长传。

丹尼斯和萨尔是非常有天赋的球员，正如我们在上周末沃特福德客战维拉的比赛中看到的那样，他们不断制造着威胁，非常适合霍奇森的战术。

即使考虑到他们在主场1-4输给了水晶宫——在这场比赛中，沃特福德的预期进球数是客队的两倍（1.5比0.7）——但沃特福德的球迷应该对他们的保级希望保持乐观，因为有这样一位经验丰富的主帅在带领着球队。

伯恩利同样拥有丰富的经验，和沃特福德一样，他们周末在布莱顿的大胜真的开始看起来是一个重要的转折点，因为这是在爆冷战胜热刺之后取得又一场胜利。

人们认为，打破英超进球荒的魏霍斯特将为伯恩利带来明显的变化，总的来说，本赛季他们只是错少了一个杀死比赛的门前终结者。

他们的基本数据仍然与肖恩-戴奇带领的前几个赛季相似。

上赛季伯恩利比降级区高出11分，根据OPTA数据统计，与当时相比，本赛季他们的总射门次数（场均10.5次，较上赛季的10.1次更高）、创造机会次数（每场7.8次，较上赛季的7.2次更高）和重要机会次数（每场1.3次，较上赛季的1.4次更低）之间的差异可以忽略不计。

那么，一个能够终结进攻的魏霍斯特就是拼图中的最后一块，清楚地表明伯恩利——目前他们比其他保级对手少赛两轮——比他们看起来更强大。

纽卡斯尔的一月签约已经大大改变了球队情况，即使失去了特里皮尔，在过去四场比赛中取得10分之后，这支球队也有足够的质量来摆脱困境。

新签约的球员似乎已经引发了信心的激增，这反过来又让埃迪-豪更进步的战术思想得到了体现，因为球员们正在向上爬，并开始向对手宣扬自己。

这位前伯恩茅斯主教练发现，4-3-3为他的强硬逼抢体系提供了正确的平衡，其中中场乔-威洛克和乔林顿正以一种侵略性引领着纽卡斯尔的进攻，并让球队在场上更具主动。

最后，即使是诺维奇城也不再是他们曾经那样的弱者。

抛开他们最近的两场比赛——对利物浦和曼城的不可避免的失败——自从迪安-史密斯改变了自己的战术后，诺维奇看起来更强大了。

起初，史密斯希望延续丹尼尔-法尔克的扩张性控球理念，他将诺维奇的阵型回撤得很深，并通过反击来进攻，凭借这种战术，他带队取得了三连胜。

这正是他2019-20赛季在维拉的最后几场比赛中所做的，当时维拉以超强的防守体系勉强保级，虽然诺维奇可能仍然会降级，但他们会不断拿下积分。

所有这些事情都为那些只比降级区高出不多的球队打开了一道危险的门，人们普遍认为，利兹联和布伦特福德是最脆弱的。

贝尔萨的战术被关键的伤病破坏了，虽然卡尔文-菲利普斯将在几周后复出，但班福德距离回归还有很长的路要走。

没有足够的前锋来顶替班福德，利兹联失去了一个重要的进攻威胁，将高压逼抢足球的可控风险变成了鲁莽的行为：防守大开大合，进攻又没有反击威胁。

周中0-6惨败利物浦完美地说明了他们的战术的危险性，迫使贝尔萨承认他的球队已经陷入了保级战。

然而，阿根廷人的聪明才智，以及球队内部持续的信心和团结，表明他们至少会保持目前的场均得分，并做到足以保级。

布伦特福德正处于自由落体状态，但随着埃里克森和伊万-托尼很快加入球队，托马斯-弗兰克应该看到比赛结果的好转。

毕竟，他们在本赛季前三分之一的时间里给人留下了深刻的印象，并且看起来有条件在五月联赛结束前实现小规模的状态复苏。

这就把我们的目光带到了埃弗顿身上，这支球队目前排名倒数第五，而排在他们之后的四支队伍，战术愿景似乎都比他们要清晰。

兰帕德没有得到最好的开局。

他的球队在防守上看起来很脆弱，在中场也很开放，就像我们在看他的切尔西时预期的那样，尽管这可能只是前任主帅的遗留问题。

兰帕德的教练团队已经改变了，他已经花了一年的时间来磨练自己的技艺。

埃弗顿球迷需要希望这意味着兰帕德变成了一个不同的主帅，因为早期的迹象符合我们的预料：一支防守糟糕的埃弗顿队不应该雇用一个过往被证明无法组织好防守的主帅。

他早期对双中场的偏好令人担忧，纽卡斯尔和南安普顿在他们对埃弗顿的胜利中都统治了中场。

如果这还不够糟糕，埃弗顿还有一系列非常艰难的赛程——包括与目前所有前八名球队的比赛。

在所有为降级而战的俱乐部中，埃弗顿应该处于最强势的地位，然而，随着他们的对手的战术作战计划越来越清晰，太妃糖看起来从未像现在这样接近掉出顶级联赛。