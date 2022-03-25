为什么世界上最好的NXGN年轻球员都前仆后继前往德甲联赛？

有一句老话说，一次是侥幸，两次是巧合，三次是趋势。

那么，当这种趋势远远超过三次时会发生什么？当某些事情发生了几十次，而且没有停止的迹象时，会发生什么？

德甲联赛中年轻球星的持续崛起已经远远超出了趋势或巧合。相反，这种崛起是基于一种心态，这种心态使德国在过去十年中成为世界顶级足球人才的家园。

来自世界各地的球员继续涌向这个国家，而且没有停止的迹象，因为每年都有新的小明星到来，希望成为足坛的下一个大牌。

昔日的一些明星已经离去，像桑乔、普利西奇和哈弗茨这样的球员。很快，我们可能会看到新的一些人离开，如哈兰德，也会完成自己的重磅转会。

但人才培养已经成为德国足球文化的一个关键部分，是这个继续以自己的方式做事的联赛的支柱。

只要看看NXGN 2022年的足坛最佳天才名单，就知道德国在这方面的影响力。

今年的获奖者贝林厄姆是一位在众多英超追求者中选择多特蒙德的球员，他知道在德国踢球会让他达到一个不同的水平。

排名第四的贾马尔-穆西亚拉也做出了类似的选择，他离开切尔西和英格兰前往德国，加入拜仁慕尼黑，希望成为一名世界级球员。

还有排名第二的弗洛里安-维尔茨，一位德国本土的未来之星，他的排名意味着德甲目前拥有世界足坛前四名最杰出青少年中的三个。

总的来说，在今年的NXGN十大球星中，德甲占了五位，前50名中还有四位分散在德国各俱乐部。

在本赛季出现在欧洲五大联赛的球员中，六个最年轻的球员中有五个在德甲效力。在八个最年轻的球员中，只有雷恩的马蒂斯-特尔和拉齐奥的卢卡-罗梅罗没有在德国踢球。

本赛季德甲球员的平均年龄略低于26岁，法甲是唯一一个达到这一标准的联赛。意甲的平均年龄略低于27岁，英超和西甲也略高于这个数字。

再一次，这不是一个巧合或趋势。这是德国俱乐部精心打造的结果，从联赛的顶端到底部都是如此。

现在，这种努力的最好例子是多特蒙德。在过去的十年里，没有一家俱乐部像大黄蜂这样培养人才，让他们成为足坛下一个顶级明星的真正发射台。

贝林厄姆、哈兰德、普利西奇、桑乔、登贝莱、奥巴梅扬、吉奥-雷纳、莱万多夫斯基……这个名单还在不断地变长。所有这些球员都是从德国境外引进的，他们加盟时都是未来之星，如今他们都已经成为了明星球员。

这不是一个意外，而是俱乐部理念的一个关键部分。多特蒙德没有像曼城或巴黎圣日耳曼那样的大富翁老板，他们也没有像巴塞罗那、皇家马德里或国内竞争对手拜仁那样的资金或财富。

因此，他们在十年前转向培养年轻人，部分是出于需要，因为他们需要适应不断变化的欧洲顶级足球的环境。

但这不仅仅是一种需要，也是一种文化。多特蒙德为自己是一个对每一位刚入行的球员有好处的俱乐部而自豪。

多特蒙德总经理克拉默告诉够力足球："这是我们DNA的一部分，我们肯定无法引进大明星，但我们会教育年轻的明星，我们会打造明星。"

"如果你以这种可持续和可信的方式做了10-15年，如果每个人都知道这是保持竞争力的唯一选择，那么我非常肯定，球员会认为多特蒙德是正确的地方。"

"另一个原因可能是我们不在伦敦或巴黎这样的首都。多特蒙德是一个平静的地方。你可以慢慢来，我们有一支U23球队，我们也有完美的青训教练。

"因此，即使球员们不会进入一线队，他们也知道他们会在二队和青年队中被关注和观察。"

他补充道："这仍然是我们的声誉之一，多特蒙德是一支年轻球员可以成就事业的俱乐部，俱乐部真正关注和关心球员，但是，我想这也是最重要的，那就是球员有很高概率能真正成为球队的一部分。"

不过，专注培养年轻球员的不仅仅是多特蒙德，即使他们正在引领潮流。顶级的青年才俊遍布整个德国联赛，从拜仁的穆西亚拉到积分榜的底部。

就在今年冬天，奥格斯堡这支正在为保级而战的球队花了1800万欧元签下里卡多-佩皮，让他成为俱乐部的队史标王。

佩皮在NXGN 2022年榜单上排名第十，他的到来不仅是为了未来，也是为了在俱乐部与保级斗争的当下。这对一个青少年来说是很大的压力，但这种事情在德甲联赛是家常便饭，这些俱乐部已经学会了如何平衡大的考验和适当的余地。

像大多数年轻球员一样，佩皮面临着一个选择。世界各地的俱乐部都想得到他，但他选择了德甲，最终选择了奥格斯堡这样一个挣扎于保级的俱乐部，因为他相信这给了他最好的机会，让他在未来的几年里尽可能地发挥自己的实力。

有些人认为他是把奥格斯堡当作未来转会的跳板，就像贝林厄姆决定在返回英超顶级球队之前在多特蒙德踢球一样，但佩皮相信他可以在可预见的未来在德国找到一个家。

"我希望能够在这个联赛中取得成功，"佩皮在二月份说道，"这是每个人都想来踢球的地方。在美国，每个球员都想来德甲踢球。”

"我不会说奥格斯堡是一块垫脚石，但德甲是一个伟大的联赛。如果我在这里呆上五年，我不介意在这个高水平的地方踢球。"

他的观点得到了另一位美国人乔-斯卡利的赞同，斯卡利在2020年从纽约FC转会到门兴格拉德巴赫，然后在本赛季获得了更多的一线队出场机会。

"他们给年轻球员一个机会，"斯卡利说道。"如果他们看到年轻球员犯了一个错误，这不会毁掉你的职业生涯，你还会得到另一个机会。”

"我认为这已经被证明是事实了，对于美国球员来说，每一个来这里的球员基本上都做得不错。"

对于球员来说，德甲的诱惑力是显而易见的。

对于像贝林厄姆、桑乔、佩皮和斯卡利这样讲英语的人来说，这是一个文化上非常友好的国家。大多数球员确实在学习德语，但在俱乐部周围有很多人说英语，这使得适应更容易。

正如斯卡利所说，德甲并不像英超那样无情，在英超，内部和外部压力的结合毁掉了许多有天赋的球员。

但德甲也不是小菜一碟，因为球员会定期与几支世界顶级球队对决。

只是，这个联赛比其他同级别的欧洲联赛更友好一些。球员被培养而不是被抛弃。他们被视为会有起伏的长期项目，而不是像永无止境的转会传送带上的可替换部件。

但这种方法对俱乐部本身也很好。像登贝莱、普利西奇和桑乔这样的球员在德国开始了他们的职业生涯，并以高价离开多特蒙德。像菲尔米诺、孙兴慜、科纳特、纳比-凯塔和扎卡这样的英超球星也是如此，他们都是在年轻时转会到德甲，然后被高价出售。

对于许多俱乐部来说——基本上除了拜仁之外——这是做生意和保持可持续性的唯一方法。寻找人才，培养人才，出售人才：这是在一项不断推动开支的运动中保持稳定的最简单方法。

德甲联赛的水平比——比如说——荷甲要高，这个联赛长期以来一直以培养进攻型人才而闻名。

而且，德甲联赛有钱可花，只是没有英超联赛那么多钱。有了这些，联赛可以找到一个快乐的媒介，在最好的年轻球员真正准备好成为明星之前就把他们引进来。

"我们必须要有更多的创造力。我们必须寻找其他解决方案，"克拉默说道。"我们没有那么多钱。我们不像一些英超俱乐部那样被任何投资者或政府所拥有。我们必须靠自己挣钱，这意味着我们没有比别人多那么多的钱，然后你必须要有创造力。”

"有时候，将年轻球员培养成球星比在他们几乎处于职业生涯末期时以高额费用和高薪引入更容易，当然也更便宜。这就是我们决定选择不同方法的原因。”

"我们收集了过去10到15年的经验，这种方法是成功的，我们谈论的是体育目标而不仅仅是商业目标。这就是我们认为这将是正确的方法的原因。"

除了球员和俱乐部之外，还有第三块拼图：教练员。

教练才是真正负责球员发展的人。他们挑选阵容，设计训练课程，选择信任谁，什么时候信任谁。如果教练们不在状态，如果他们一直担心自己的工作，或者他们决定把现在放在未来之上，那么整个计划就会崩溃。

但德国足球有很多教练，他们发现自己与他们管理的球员处于类似的情况。他们往往是从默默无闻的地方被挖掘出来的，由俱乐部培养出来的，其中有几个人后来在顶级球队中执教。

不久前，克洛普在自己的国家从默默无闻上升为世界顶级主帅之一。托马斯-图赫尔曾经是一名青年教练，培养了马里奥-戈麦斯和巴德斯图贝尔等人。朗尼克围绕着一个旨在充分利用年轻球星的系统，建立了莱比锡红牛及其姐妹俱乐部。

"我认为德甲是一个非常、非常有竞争力的联赛，"斯图加特主帅佩莱格里诺-马塔拉佐说道，他手下有瓦希德-法吉尔，这位18岁的小将被誉为下一个兹拉坦-伊布拉希莫维奇，也出现在NXGN 2022名单上。

"德甲在技术性、战术性和身体性之间有一个很好的平衡。我认为这是年轻球员发展的一个很好的舞台。”

"我认为同样重要的是，如果年轻球员准备好了，教练们要敢于让他们上场。而我认为我们看到很多年轻的教练也在德甲发展，他们敢于让年轻球员上场比赛。"

德国对明日之星的关注是不会消失的。它在这个国家的足球文化中根深蒂固，就像廉价门票、50+1规则、家乡的球迷文化和看台上的啤酒一样。

像多特蒙德这样的俱乐部将继续设定基调，而像贝林厄姆这样的球员将继续证明，德甲是一个未来之星可以达到想象不到的高度的联赛。

"如果你看到裘德-贝林厄姆代表多特蒙德，我会说，我们谈论的不仅仅是他在足球方面的能力，我会说他非常适合多特蒙德所代表和寻找的东西，"克拉默总结道。

"这就是我确信这种方式没有真正严肃的替代方案的原因。"