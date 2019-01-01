为什么不是曼联呢？前巴萨射手盼与红魔圆欧冠梦想

智利前锋错过了跟随巴萨登顶欧洲之巅的机会，但他希望自己能够帮助现在的俱乐部达成这一成就。

桑切斯在前往阿森纳前曾效力于瓜迪奥拉执教的巴萨，而就在他7月从乌迪内斯转会加盟前，巴萨击败曼联成为了2010-11赛季的欧冠冠军。

可惜智利人随后在诺坎普停留的3个赛季中，巴萨都再没能站上欧洲之巅。而不管是在枪手还是红魔，他至今没能染指这份荣耀。

在本周与大巴黎的欧冠比赛前，这位曼联前锋告诉《镜报》：“欧冠是每个足球运动员的梦想。”

“我在巴萨时就怀揣着这样的梦想，我希望我有朝一日能够赢得欧冠冠军，那么为什么不是在曼联呢？”

“我们已经闯过了小组赛，而大巴黎就是下一关。这会是一场大考，但比赛有180分钟，任何事情都可能发生。”

“曼联是一家历史悠久的俱乐部，他们有能力击败任何对手。”

“假如我们能够在老特拉福德获胜，并且零封对手，那我认为我们就能够在第二回合中占得先机。”

“我相信我们可以做到，这支曼联在大巴黎会得到很多射门机会。”

在索尔斯克亚上任后，曼联目前在11场各项赛事的比赛中保持不败。不过尽管帅位更迭，桑切斯似乎仍然没有得到信任，他本赛季只打进过2粒进球，其中1粒还是足总杯赛场面对阿森纳时取得的。

大巴黎在这场欧冠16强战中将要应对失去内马尔和卡瓦尼的困难局面。