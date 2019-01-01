为了留人花式夸 威廉：切尔西可以成就最好的奥多伊

巴西人坦言，他正在和队友们努力促成奥多伊留队的事宜。

在周日切尔西3-0谢周三的比赛前，18岁的天才小将奥多伊向俱乐部提交了转会申请。不过，他仍然在比赛中为俱乐部打入了一球，帮助队伍晋级足总杯下一轮。据报道，奥多伊对在萨里手下得到的少得可怜的上场时间越来越不满，周日的比赛也只是他的第15场英超比赛，这使得他催促俱乐部尽快同意自己到拜仁的转会。

不过队友威廉仍然认为，奥多伊在切尔西才能成为最好的自己，并表示所有的队友都希望他留下来：“当然，我们肯定希望他留下来。他非常天才，是一位非常棒的球员，我们也不希望他离开，一直都在对他说留下来。他可以成为切尔西最好的球员，也会在未来成为世界上最好的球员，他必须留下来。”

“他有一切必备的品质，而且速度奇快。当然，他还有进步空间，他才18岁。他的可塑性非常大，你能从他的进球看出来。我们都深知他对俱乐部、对我们的重要性，我们只想让他留下来。”

周日的比赛中，伊瓜因也完成了自己的斯坦福桥首秀，表现得四平八稳。在威廉将点球让给他时，他又将机会让了回来。威廉借此打入了个人的俱乐部第50球，并对伊瓜因表示了感谢：“我想让他主罚，打入自己来到俱乐部的首球，但他说‘没事的，你来你来，没关系’。这就是我们的对话，他可能也想打入漂亮的第一粒进球，但这段对话很暖心。”

“我希望为切尔西打进更多的球，有时候这并不容易，但我会努力做到最好。”

伊瓜因可能在萨里手下成为核心，之前在意甲时，阿根廷人曾在萨里执教下创造了在35次出场中打入36球的纪录。威廉也注意到了这一点：“这个纪录非常漂亮，大家都知道他是位非常优秀，非常聪明的球员。我觉得他肯定还有很大的进步空间，这只是第一场比赛而已。他在这个赛季中肯定会对我们大有帮助，因为他有一切能够进球的品质。”