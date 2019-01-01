为了沟通 席尔瓦：理查利森米纳必须提高英语水平

他们的主教练说，这两位南美球星必须提高语言水平，才能成为更衣室里更重要的部分。

埃弗顿主帅席尔瓦敦促里理查利森和米纳2、提高英语水平，以促进更衣室的交流。

自2018年接手埃弗顿以来，席尔瓦一直把说英语作为优先考虑的事情，以防止以语言为基础的小集团的形成。

这位前赫尔城主教练在这方面走在了前面，为了更好地掌握这门语言，他自己上了很多的英语课。

与此同时，理查利森和米纳的英语水平并没有达到主教练的标准，席尔瓦说他希望看到这对搭档能有所提高，成为更衣室气氛中更重要的一部分。

“理查利森的英文没有我想的那么好，但是他每天都在努力。米纳也是。”席尔瓦说。

“有了理查利森、米纳和贝尔纳德，感觉好多了，因为他们有更多的时间。但是我想从米纳和理查利森身上得到更多。他们的水平有所提高，但并不像我们希望的那样。”

“这是我们对他们的要求，因为这是他们更快适应环境、理解身边每天发生的一切的关键之一。”

他补充道：“不仅仅是在球场上，在芬奇农场，在他平常的日子里，这对他很有帮助。

“这是我们对他们的要求，这取决于他们继续努力，因为这是让他们表现得更好、更好地了解周围情况的关键之一。”

“对于理查利森和米纳来说，因为他所处的位置，这真的很重要。”

席尔瓦继续赞扬了新签入的莫伊西·基恩的语言能力，他说这位前尤文图斯前锋“比刚来到英超的理查利森懂得更多的英文”，同时补充说让-菲利普·格巴民“真的很好”。

在埃弗顿最近对阵这名巴西球员的前俱乐部沃特福德的比赛中，理查利森很早就被替换下场，因为美洲杯冠军球员还没有完全恢复到最佳状态。

席尔瓦说，他希望理查利森能尽快恢复状态，并他希望在上赛季打进13粒英超进球的基础上继续努力。

“这是他第三次和我一起准备季前赛。在另外个赛季里，他打了一个完整的季前赛，并且在赛季初表现得非常出色。”席尔瓦说。

“这个季前赛是不同的。上周是理查利森回来和我们一起的第三周。有些人没有意识到这一点。”