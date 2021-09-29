为了挽救自己的曼联生涯 达洛特在米兰训练基地睡觉

这位葡萄牙国脚在AC米兰租借了一个赛季后回来了，他决心证明自己在老特拉福德值得拥有一个位置

当达洛特在去年10月被曼联租借到AC米兰时，一些球迷认为他的曼联生涯已经结束了。

在2019-20赛季，达洛仅为红魔出场11次，伤病和万比萨卡的到来严重限制了他在索尔斯克亚手下的上场时间。

因此，对于这位穆里尼奥曾预测会在曼联阵容中待“10年以上”的球员来说，暂时转会圣西罗是合理的。

达洛特加盟米兰的目的是保持身体健康，得到尽可能多的上场时间，他身边的消息人士认为，22岁的达洛特的健康问题是由于他的年轻和成长，这些问题可以很容易地被解决。

索尔斯克亚仍然需要被说服，而当达洛特在米兰表现出色时，正是他采取的不同寻常的措施帮助他扭转了自己的曼联生涯。

够力足球了解到，达洛特有时会在俱乐部的米兰内洛训练基地睡觉，以确保他得到最好的恢复，同时他也避免在球队休假期间离开米兰城，以最大限度地降低感染新冠的风险。

结果自然不必多说，这些手段起作用了。

在达洛特加盟米兰后，他是球队阵中唯一一个每一场比赛都能够上场的球员。他对细节非常关注，其中包括额外的训练、体能恢复、避免伤病以及与营养师合作定制个性化方案等等，这一切最终让达洛特得以为米兰出场34次，共计超过2000分钟。

考虑到他在之前一年仅上场577分钟，他的努力显然得到了回报。

话虽如此，考虑到曼联在两年前为引进万比萨卡投资了4500万英镑，达洛特知道，回到老特拉福德后，他仍然要为进入首发阵容而努力。

不过，他在意大利期间与索尔斯克亚的定期接触让他倍受鼓舞，挪威教练一直在关注这位葡萄牙国脚的成长。

曼联今夏对签下特里皮尔的兴趣确实给一些人敲响了警钟，而与此同时，米兰则渴望将达洛特带回球队。但一旦确认了曼联不会签下特里皮尔之后，达洛特就决定留下来竞争位置。

有消息称，与去年这个时候相比，达洛特认为自己更像一个全面的球员，当坎塞洛在欧洲杯前夕新冠检测呈阳性时，达洛特被征召进入了葡萄牙国家队，这就是一个很好的证明。

索尔斯克亚在本月早些时候表示：“达洛特这个夏天的表现非常好，他被选入了欧洲杯大名单，他在葡萄牙的表现很好，在米兰的一个赛季他学到了很多东西，他保持健康是一件重要的事情，他有一些品质，我们会越来越多地去发掘。”

“他有了更多的经验，我们不是把球员年复一年的租借出去，去年的租借给了他经验和上场时间，我认为他做得很好。”

在索尔斯克亚看来，达洛特与万比萨卡的区别在于他的向前能力和在创造机会过程中的关键作用。

万比萨卡在从水晶宫转会来到曼联后一直因他的进攻能力太差而受到批评，尽管现在他在进攻端已经有了一些进步，但达洛特的进攻表现仍然胜过他，尤其是在传中方面。

尽管万比萨卡本赛季的出场时间是达利特的两倍多，但他们本赛季送出的助攻数均为10个。与此同时，达洛特平均每90分钟就有1.4个成功的传中，而万-比萨卡只有0.3个。

再加上上赛季，达洛特为米兰贡献了3次助攻，而万比萨卡用了两倍的出场时间才为曼联贡献了5个助攻。很明显，如果有机会，达洛特可以为曼联的进攻提供额外的维度。

他的第一个真正展示自己能力的机会应该是在对阵比利亚雷亚尔的比赛中，万比萨卡由于上一轮染红而停赛。不过，达洛特也需要证明他可以匹敌万比萨卡的防守能力。

达洛特在本月早些时候接受曼联官网采访时说道：“我感觉非常、非常好，充满了活力，我很兴奋能开始比赛，我已经准备好帮助球队了。

“这就是我在这里的原因，也是我的工作，为比赛做好准备。我正在为此而奋斗，这就是我留下来的原因，准备好比赛，帮助球队。”

达洛特知道他必须要有耐心，但当机会出现时，他必须抓住它们。

否则，他在上个赛季所做的所有准备工作，对他的长期曼联生涯来说都可能是无用功。