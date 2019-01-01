为主帅叫好 国米后卫：孔蒂就是教练界的梅西

前切尔西和尤文图斯主帅在意甲已经有了一个良好的开端，他的一个年轻球员也对他充满了钦佩之情。

据国米后卫亚历山德罗·巴斯托尼说，安东尼奥·孔蒂是“教练中的梅西”。

这位前切尔西、尤文图斯和意大利主帅在两场联赛中见证了两连胜，并且已经适应了在圣西罗的生活，国米在意甲积分榜上以净胜球排名第一。

也许现在还为时尚早，但是在引进了曼联的卢卡库和桑切斯之后，很多人都认为国米会在本赛季的冠军争夺战中给尤文带来真正的挑战。

意大利u21国脚巴斯托尼不希望他的队友们开始沾沾自喜的日子，但是他热爱在新教练带领下的全新的生活。

“每个人都高度评价孔蒂，我也能证实他是多么的伟大。在我看来，孔蒂就是教练中的梅西。”

“他是非凡的，有着非凡的足球理念，总是想继续进攻。训练日程确实很紧，但是当我在亚特兰大踢球的时候，吉安·皮耶罗·加斯佩里尼也是如此。”

“不同之处在于，我们整个夏天都在中国训练，那里的湿度大得令人难以置信，所以我承认这让我很难受。但当比赛质量提高时，你必须提高自己的水平，才能达到这个目标。”

“毫无疑问，我们想要改变意甲联赛最近的发展方式。我们有教练和球队可以做到这一点，但必须一场一场地证明这一点。”

巴斯托尼还没有为国米出过场，但是在亚特兰大的经历和上赛季租借到帕尔马之后，他已经有了意甲的经验。

他去年在国际米兰签下了一份为期五年的新合同，并且一直代表意大利国家队的U15到U21的比赛中出场，他希望能尽早实现在一线队出场的梦想。

现在，他很高兴能在意大利近年来最受尊敬的教练之一的指导下继续学习——即使他的新队友可能会让他在训练中遇到困难。

“在训练中盯防卢卡库是很困难的，”他承认，“但从好的方面来说，当你面对身体强壮的前锋时，盯防卢卡库是很好的练习，因为和他相比，他们是小菜一碟！”

“我对国际米兰的队友们的谦逊品质印象深刻，尽管他们是世界上最好的球员之一，他们给了我很多很好的建议。我一直支持国米，所以当我在镜子里看到自己穿着这件球衣时，我的梦想成真了。”