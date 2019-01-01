为与大巴黎曼城抢人 巴萨开出天价年薪吸引德容加盟

西甲卫冕冠军相信，他们颇具吸引力的薪资标准应该能够确保他们在德容争夺战中占得先机。

根据够力足球的消息，巴萨已经为德容准备好了一份年薪为1600万欧元的合同，以便能够击败大巴黎和曼城，最终争取到这位阿贾克斯小将加盟。

21岁的荷兰中场是目前欧洲赛程最有潜力的年轻球员之一。他在2016年完成俱乐部一线队首秀后，表现一直十分出彩。

本赛季初，他第一次代表国家队成年队上场，这也让他的薪资水平进一步提高。

巴萨很早之前就已经与这位年轻天才联系在一起，而他们还需要面对来自皇马，大巴黎和曼城的竞争。

不过曼城此前所处的位置会更为有利，他们告诉阿贾克斯可以支付7000万欧元附加200万浮动条款，来与谈成这桩交易。

而巴萨十分看好这位潜力新星的未来，加泰俱乐部准备在个人条款上下功夫，赶在英超卫冕冠军前完成转会。

巴萨开出的条件包括每赛季1000万欧元的净工资，并且根据俱乐部赛季末所获得的成绩以及他的俱乐部的出场数，还有600万欧元的奖金。

大巴黎和曼城虽然仍没有放弃，但够力足球了解到，巴萨相信这样的金额足以打动球员和球员的经纪人，德容本身就会有加盟诺坎普的倾向性。

一旦西甲卫冕冠军能够说服德容本人，那么他们将尽快与阿贾克斯开始谈判，拿出超过7000万欧元的转会费也可以商量。