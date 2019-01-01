为与大巴黎曼城抢人 巴萨开出天价年薪吸引德容加盟
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根据够力足球的消息，巴萨已经为德容准备好了一份年薪为1600万欧元的合同，以便能够击败大巴黎和曼城，最终争取到这位阿贾克斯小将加盟。
21岁的荷兰中场是目前欧洲赛程最有潜力的年轻球员之一。他在2016年完成俱乐部一线队首秀后，表现一直十分出彩。
本赛季初，他第一次代表国家队成年队上场，这也让他的薪资水平进一步提高。
巴萨很早之前就已经与这位年轻天才联系在一起，而他们还需要面对来自皇马，大巴黎和曼城的竞争。
不过曼城此前所处的位置会更为有利，他们告诉阿贾克斯可以支付7000万欧元附加200万浮动条款，来与谈成这桩交易。
而巴萨十分看好这位潜力新星的未来，加泰俱乐部准备在个人条款上下功夫，赶在英超卫冕冠军前完成转会。
巴萨开出的条件包括每赛季1000万欧元的净工资，并且根据俱乐部赛季末所获得的成绩以及他的俱乐部的出场数，还有600万欧元的奖金。
大巴黎和曼城虽然仍没有放弃，但够力足球了解到，巴萨相信这样的金额足以打动球员和球员的经纪人，德容本身就会有加盟诺坎普的倾向性。
一旦西甲卫冕冠军能够说服德容本人，那么他们将尽快与阿贾克斯开始谈判，拿出超过7000万欧元的转会费也可以商量。