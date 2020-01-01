丹麦青训导师：非凡的布莱斯维特将在巴萨闪耀

这名前锋的智慧意味着他将能够在诺坎普的最高水平上表现自己。

根据迈克尔·佩德森的说法，马丁·布莱斯维特在恢复西甲对巴塞罗那来说可能是一个惊喜，迈克尔·佩德森在布莱斯维特在埃斯比约的成长时期是他的导师。

“由于疫情，我们还没有看到马丁为巴萨踢很多比赛，但他比很多人认为的更像巴萨类型的球员。”佩德森在谈到布莱斯维特时表示：“他有战术能力去适应不同的战术组合，这取决于他职业生涯中所代表的俱乐部，我知道他能在比赛中发挥出非凡的远见和期望。”

“他在比赛的那个阶段表现很好，他能看到很多其他球员看不到的选项，他能为其他球员创造空间，这是非常罕见的，因为大多数球员都专注于为自己创造空间。”

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“他的跑动时机非常惊人，在危险区域出现之前，他就已经预料到了。优秀的球员一看到危险区域就会冲进去，但最优秀的球员会发现危险区域，然后他们就会用自己的跑动等待最佳时机，达到最大的效果——这就是足球智慧，而马丁就有这种能力。在我看来，这就是他成为巴塞罗那球员的原因。”

“这就是为什么我期待他在西甲重新开始的时候为巴塞罗那效力，因为有如此优秀的队友，他将有很大的可能性在最高水平上展示他的技能。”

“马丁在青少年时期就很有抱负，我能看到他身上的巨大潜力。”他继续说道：“他不仅想听我作为教练的经历，还想听我作为球员的经历——尤其是我在西班牙的经历。”

“我们在埃斯比约谈了很多，一起工作。我对他现在的状态很满意，也很高兴我能帮助他做出正确的决定，以正确的方式在大联赛踢球。”

布莱斯维特自己也承认佩德森对他的比赛产生了积极的影响。

“他把我带到了另一个高度。”这位前锋告诉够力足球：“在足球界，他比任何人都了解我。在我年轻的时候，他是我的良师益友，他帮助我从一个年轻的天才成长为今天的我。他把我带到了另一个境界。”

“他培养我成为顶级足球运动员，他的教练技巧和足球知识是我从那时起就没见过的。因为他，我才成为今天的我。”

“他在西班牙踢前锋，我很想追随他的脚步。我的志向是去西班牙，在西甲踢球，所以我对他有一种天生的尊重，我知道我可以从他身上学到很多东西。”

“迈克尔教我用我的大脑踢足球，而不仅仅是我的脚。他向我展示了如何以一种新的方式爱上足球。我开始研究足球的精神层面和战术层面。”

“比如，我开始看足球比赛的方式和以前不同了。”

“当我还是个青少年的时候，我在丹麦家里的电视上看巴塞罗那的比赛，因为迈克尔的影响，我试着阅读和分析比赛。现在我不仅喜欢足球的技术层面，也喜欢足球的战术层面，比如如何跑动，如何控制跑动和动作的时间。然后我会把它融入到我自己的球场比赛中，这帮助我作为一名球员成长了很多。”

“我不仅在球场上训练，把球放在脚边或者在健身房，我还不断地训练我的精神力量和我的足球智慧，因为他激励我这样做。”