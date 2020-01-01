丹苏：去巴萨是正确决定 和梅西小白训练很残酷

这名西班牙国脚现在效力于塞尔塔，他相信他本可以在曼城赢得一个位置，但是他选择在2013年夏天回家。

丹尼斯·苏亚雷斯认为，如果他留在曼城，他本可以获得一个固定的角色，但他并不后悔2013年决定前往巴塞罗那，与梅西和伊涅斯塔等人一起接受“残酷”的训练。

在回到塞尔塔之前，在阿森纳度过了一段难堪的租借期，但是这位26岁的球员相信他做出了正确的职业选择。

苏亚雷斯告诉The Athletic：“我在曼城呆了两年。他们想让我续约，但我更愿意去巴塞罗那。没有人知道会发生什么。”

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“如果我留下来，我可能会经常在那里踢球，但我决定去巴塞罗那，这对我来说是一个正确的决定，因为我在他们的一队踢了很多比赛。”

“和梅西、伊涅斯塔一起训练……很残酷。莱奥（梅西）是最好的。安德烈斯（伊涅斯塔）是我的榜样。我迫不及待地想向他们学习，和他们一起踢球，梅西是怎么踢球的，他就怎么训练。他喜欢赢：每一场比赛，他都必须赢。”

“但是在曼城，我和大卫·席尔瓦一起训练，他就在那里。你们英国人完全欣赏席尔瓦的才华，但在西班牙，我不确定每个人都意识到他有多么了不起。席尔瓦已经达到了哈维和伊涅斯塔的高度。我不能权威地谈论曼城的整个历史，但毫无疑问，席尔瓦是过去十年曼城最好的球员。”

近年来，伤病问题一直阻碍着苏亚雷斯的进步，但他在塞尔塔重新找回了状态，可能会再次成为国家队的有力竞争者，因为2020年欧洲杯由于冠状病毒大流行而推迟了12个月。

他补充道：“这当然对我个人有帮助。很明显！我现在的首要任务是经常踢足球，并在西班牙国家队中争取一席之地。我觉得塞尔塔是我做这件事的好地方。我回到家乡是因为我参加的比赛越多，我的机会就越大。”

“这个赛季我的脚踝有些问题。但我也有踢得很多的阶段，创造机会，踢出关键性的传球。这就是我想要展示的。”